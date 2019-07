Sigmund-Elf verteidigt Stadtmeister-Titel

Bürstadt.Dass sich der Gewinner der Bürstädter Fußball-Stadtmeisterschaft den Schlachtruf „Die Nummer eins der Stadt sind wir“ zu Eigen macht, hat mittlerweile eine gewisse Tradition. Nach dem letzten Turnierspiel am Samstagabend waren es die Spieler und Betreuer der DJK Eintracht Bürstadt, die ihre Stimmbänder auf die Probe stellten. Nach einem 2:1-Sieg im Duell der Gruppenligisten gegen die FSG Riedrode, dem am Freitag ein 3:0-Erfolg gegen den VfR Bürstadt vorausgegangen war, war die Titelverteidigung des diesjährigen Ausrichters perfekt.

„Die FSG war ein ordentlicher Gegner, der uns alles abverlangt hat“, hatte Eintracht-Trainer Benjamin Sigmund viel Lob für den neuen Liga-Konkurrenten übrig: „Ich schätze die FSG auch nicht als normalen Aufsteiger ein. Die Mannschaft hat sich gut verstärkt. Wenn sie verletzungsfrei bleibt, kann sie eine ordentliche Rolle in der Gruppenliga spielen.“ Dass sich die Eintracht neuer und alter Stadtmeister nennen darf, sah Sigmund dennoch als „verdient“ an: „Die Summe der Chancen hat für uns für gesprochen, zumal uns in der Schlussphase ein klarer Elfmeter nicht gegeben wurde.“

Tatsächlich hätte sich die FSG nicht beschweren dürfen, wenn der Schiedsrichter das Foul an Bürstadts Maxi Hödl vier Minuten vor dem Abpfiff (56.) für strafstoßwürdig befunden hätte. Im direkten Gegenzug unterband DJK-Verteidiger Matthias Wegerle einen Riedroder Konter, indem er FSG-Kapitän Nils Schwaier von den Beinen holte. Spätestens da hatte der Testspielmodus ein Ende, die Emotionen vor knapp 200 Zuschauern auf dem Eintracht-Sportplatz kochten kurzzeitig hoch.

Emotionen kochen hoch

„Wenn es um die Wurst geht, will man das Spiel für sich entscheiden. Dann gibt es in einer schnellen Begegnung auch mal enge Situationen, in denen es in der Vorbereitung den Kräften geschuldet ist, wenn man nicht mehr hinkommt“, war für Sigmund „alles im Rahmen“. FSG-Coach Andreas Keinz wollte die Mätzchen zwischen Ersatzbänken und Spielfeld ebenfalls nicht überbewerten: „Wenn man keine Emotionen hat, ist man fehl am Platz. Das gehört dazu, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist.“

Mit den Treffern von Luca Schäfer (4.) und Paul Herbel (7.) hatte die Eintracht für eine frühe Vorentscheidung gesorgt. Riedrodes Mario Basyouni konnte in einer absolut ansehnlichen Begegnung nur noch auf 1:2 verkürzen (39.). „Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen. In der zweiten Halbzeit kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die zwei Stunden Pause nach dem Spiel gegen den VfR haben uns nicht unbedingt gut getan. Trotzdem war das ein guter Test, aus dem wir wichtige Erkenntnisse für die Runde ziehen konnten“, hielt Keinz fest.

Als einzigen Wermutstropfen nannte der FSG-Trainer die Verletzung von Offensivmann Marc Kress, der sich ohne gegnerische Einwirkung das Knie verdrehte.

Im Wiedersehen mit dem VfR, den die Riedroder am letzten Spieltag der vergangenen Kreisoberliga-Saison vom ersten Platz gestoßen hatten, hatte sich Riedrode mit 4:0 behauptet. Damit war klar: Ein Remis gegen die Eintracht hätte den Blau-Schwarz-Gelben zum Turniergewinn gereicht. Die FSG tröstete sich mit dem Gesamtsieg bei der neu eingeführten Runde der 1b-Mannschaften. Riedrodes „Zweite“ entschied die Partien gegen die D-Ligisten VfR Bürstadt II (3:0) und SV Bobstadt (3:1) sowie gegen C-Ligist Eintracht Bürstadt II (5:0) für sich.

Auf Platz zwei landete der SV Bobstadt, der 2:1 gegen den VfR II gewann und ein 0:0 gegen die Eintracht-Reserve holte. Der C-Liga-Absteiger war dem 1b-Turnier zugeteilt worden. „Das war richtig so. Wenn du nur hohe Niederlagen kassierst, ist das nicht gut für das Selbstvertrauen“, fand Bobstadts Trainer Patrick Rudi – der es aber überlegenswert findet, die Dreierrunde bei den „Ersten“ mit einem oder zwei Gastvereinen oder einem Hin- und Rückspielmodus aufzuwerten.

Ähnlich bewertete FSG-Coach Keinz die Lage: „Wirklich toll ist das nicht.“ Eintracht-Trainer Sigmund fasste sich kurz: „Das muss man so akzeptieren, aber der Dreiermodus ist okay.“ Beim Biblis Cup (23. bis 27. Juli) stehen sich Eintracht, FSG und VfR indes erneut gegenüber.

