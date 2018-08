Sigmund-Elf zahlt Lehrgeld

Bürstadt.Die Bürstädter Eintracht wartet weiter auf ihren ersten Sieg in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt. Das Heimspiel gegen den TSV Höchst verlor die Mannschaft von Trainer Benjamin Sigmund mit 0:1 (0:1). Für den Klassenneuling ist es die dritte Niederlage im vierten Punktspiel. Gleichzeitig ist es die dritte Niederlage innerhalb von sieben Tagen.

Am vergangenen Sonntag hatte die Eintracht spektakulär mit 5:7 nach zwischenzeitlichem 0:5-Rückstand gegen den SV Münster verloren, am Donnerstag folgte in Michelstadt eine 0:6-Klatsche, die nicht im Entferntesten den Spielverlauf widerspiegelte.

In einer ereignisarmen Begegnung vor 60 Zuschauern hielt nun gegen Höchst ein Abstaubertreffer von Andreas Rimpler als Entscheidung her. In der 37. Minute schob der Odenwälder den Ball im Fünfmeterraum ein.

Dem Treffer ging möglicherweise eine Abseitsstellung voraus, meinte Eintracht-Pressewart Christian Beckerle. „Es war schwierig zu sehen. Ein paar Spieler haben Abseits reklamiert. Ein Zuschauer, der auf Höhe des Torschützen stand, sagte zu mir, es sei gleiche Höhe gewesen“, entschied sich Beckerle dazu, den Treffer des Tages zumindest als fraglich einzustufen. Die Eintracht, die ohne Vassili Theodorou, Vitali Becker (beide im Urlaub), Maxi Hödl, Juan Marroqui (beide verletzt) sowie ohne Stammtorwart Christian Steiner und Xhino Dushaj (beide Rotsperre) auskommen musste, hielt in der ersten Hälfte gut dagegen. Richtig brauchbare Chancen konnte sich der Aufsteiger zunächst allerdings nicht erspielen.

Schlechte Chancenverwertung

„In der zweiten Halbzeit ging es dann nur noch auf ein Tor. Wir waren feldüberlegen“, fand Beckerle. Nachwuchsmann Paul Herbel setzte einen Kopfball knapp neben das Tor des TSV. Nach einer Ecke verlängerte zudem ein Bürstädter Spieler den Ball gefährlich gen Höchster Tor (74.). Andre Bandieramonte und Andreas Schwöbel probierten es aus der Distanz, ansonsten fiel der Eintracht offensiv jedoch nicht mehr allzu viel ein. „Im Moment fehlt uns ein bisschen das Spielglück. Wir könnten drei Punkte mehr auf dem Konto haben“, resümierte Beckerle. Wichtig sei es jetzt, nicht zu viele negative Gedanken aufkommen zu lassen. „Natürlich ist die Euphorie nach den Niederlagen ein wenig geknickt, aber die Stimmung in der Mannschaft ist nach wie vor gut“, hielt Fußball-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher fest.

