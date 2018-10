Sigmund nimmt Remis als Mutmacher

Bürstadt.Einen Sieger gab es gestern in der Gruppenligapartie zwischen dem SV DJK Eintracht Bürstadt und dem FC Alsbach beim 1:1 (1:1) zwar nicht, den Zuschauern wurde auf dem Eintracht-Sportplatz an der Wasserwerkstraße aber eine sehr ansprechende Paarung geboten. „Wir haben uns mit dem Tabellenzweiten auf Augenhöhe bewegt und hätten es nicht verdient, dieses Spiel zu verlieren. Unser Auftritt sollte uns Mut für die weiteren Aufgaben machen“, analysierte ETB-Trainer Benjamin Sigmund die Partie. Die nächste Heimaufgabe steht der Eintracht bereits am Mittwoch ins Haus, wenn um 19.30 Uhr im Kreispokal das Derby gegen den VfR Bürstadt steigt.

Gäste bleiben Zweite

Das Remis vermieste aber auch FCA-Coach Sebastian Heß seinen 31. Geburtstag nicht, den er gestern feierte. „Den Anfang haben wir verschlafen und letztlich hat uns nach vorne etwas die Durchschlagskraft gefehlt. Trotzdem haben wir ein gutes Spiel gemacht“, konnte auch Heß mit der Punktteilung leben, die Alsbach in der Gruppenliga Darmstadt weiter an zweiter Stelle hält. „Dass uns mit Nick Neumann unser bester Stürmer gefehlt hat, soll dabei aber keine Ausrede sein“, musste Hess auf den mit 13 Treffern besten FCA-Torschützen verzichten.

Bei den Hausherren heißt der beste Torjäger Xhino Dushaj und der trat früh in Erscheinung, als er von Niclas Herzberger schön angespielt wurde und dann FCA-Torwart Nikolas Bonias beim 1:0 (9.) keine Chance ließ. In der 14. Minute antwortete der Verbandsligaabsteiger aus Alsbach, als nach einem Freistoß von Maurice Götz Alexis Bonias zum Kopfball kam, aber nicht genügend Druck auf das Kunstleder ausüben konnte, um Christian Steiner im ETB-Tor ernsthaft zu gefährden. In der 15. Minute setzte dann Herzberger Juan Marroqui Cases gut in Szene, aber Alsbachs Kapitän Marcus Manga Mbou war zur Stelle.

Auf der anderen Seite trat ETB-Spielführer Flamur Bajrami in Aktion, als seine Direktabnahme nach einer Ecke nur knapp über das FCA-Gehäuse zischte (17.). In der 18. Minute gab es dann eine merkwürdige Co-Produktion der beiden Kapitäne: Einen Kopfball von Mange Mbou köpfte Bajrami in Richtung seines eigenen Keepers, der die Kugel dann pflückte.

In der 24. Minute war ETB-Goalie Steiner schon geschlagen, als ein satter Schuss von Johannes Wolff an die Unterkante der Latte knallte, von dort aber vor der Linie zurück ins Feld sprang. Zehn Minuten später war das Glück dann aber aufgebraucht, als Ferhat Türkyilmaz von einem Absprachefehler zwischen Steiner und Verteidiger Mehmet Tutay profitierte. Türkyilmaz reagierte schnell, schnappte sich den Ball und schob ihn zum 1:1 ins Eintracht-Tor. „Wie dieses Gegentor zustande kommt, ärgert mich schon. So dürfen wir diesen Treffer nicht bekommen“, schmeckte ETB-Coach Sigmund diese Szene überhaupt nicht.

In der zweiten Halbzeit gaben die Gäste zunächst den Ton an. So verfehlte Emre Gök per Kopf (49.) und zehn Minuten später per Fuß den ETB-Kasten nur knapp. In der 62. Minute rettete Flamur Bajrami per Fallrückzieher im eigenen Strafraum. Ab der 70. Minute bekam die Eintracht Oberwasser und der eingewechselte Paul Herbel hatte in der 81. Minute das 2:1 auf dem Fuß, doch er verfehlte das Ziel. Auch den Gästen wäre fast noch das zweite Tor gelungen, aber Steiner hielt in der 87. Minute aus kurzer Distanz gegen Türkyilmaz.

