Sigmund setzt auf Rotation

Bürstadt.Eintracht Bürstadt ist in einer beneidenswerten Situation. Nicht nur, dass der Verein zum ersten Mal in seiner nun 54 Jahre alten Clubgeschichte in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt am Ball ist. Nein, die Ried-Elf ist auch der einzige Club aus dem Verbreitungsgebiet dieser Zeitung, der in dieser Klasse spielen darf. Längst sind der FV Hofheim, der FSV Riedrode und nun auch der TV Lampertheim keine Gruppenligisten mehr.

Da trifft es sich ausgezeichnet, dass in der kommenden Saison trotzdem Derbys auf die Bürstädter warten. Das erste davon steht gleich am 5. August an, denn zum Saisonbeginn gastieren sie beim Verbandsliga-Absteiger FC 07 Bensheim. Eine Begegnung, die erstmals seit 24 Jahren eine Neuauflage unter Punktspielbedingungen findet.

ETB-Kader Zugänge: Klaudi Buraku und Xhino Dushaj (beide FSG Bensheim), Vassili Theodorou (FSV Riedrode), Jolex McNeil (Azzurri Lampertheim), Vitali Becker (VfB Lampertheim), Paul Herpel und Niklas Herzberger (beide eigene Jugend). Abgänge: Diamant Osmanaj (LSV Ladenburg), Daniel Flatt, Kevin Hildebrand (beide VfB Lampertheim). Kader: Tor: Christian Steiner, Eric Kamprath; Abwehr: Matthias Wegerle, Alexander Lehmann, Maximilian Hödl, Klaudi Buraku, Mehmet Tutay, Marc Weis; Mittelfeld: Valon Bayrami, Flamur Bayrami, Fabio Capello, Andreas Schwöbel, Thedorou Vassilos, Herzberger Niclas, Xhino Dushaj, Jolex NcNeil; Angriff: Hakan Yazici, Juan Francisco Marroqui Cases, Jens Hartmann, Andre Bandieramonte, Paul Herpel, Vitali Becker Trainer: Benjamin Sigmund (vierte Saison); Ziel: sich in der neuen Liga etablieren; Favoriten: VfR Fehlheim, FC 07 Bensheim, FC Alsbach, SV Unter-Flockenbach. hias

Intensive Einheiten

„Wir werden die Vorbereitung nutzen, damit wir in den Spielen entsprechend fit sind“, hat Eintracht-Trainer Benjamin Sigmund bereits intensive Bewegungseinheiten angekündigt. Gegenüber der Vorsaison ist die Leistungsdichte größer geworden. Dies liegt auch an den Zugängen, die mit Bedacht und Augenmaß ausgewählt wurden. Vitali Becker, der Torjäger des VfB Lampertheim, bringt herausragende Sprintqualitäten mit und wusste schon immer, wo das gegnerische Tor steht. Auch einen wie Vassili Theodorou (seither FSV Riedrode) kann die Eintracht bestens gebrauchen. Er zählt zu den spielstarken Akteuren im Mittelfeld und hat einen harten Schuss. Sein fußballerisches Einmaleins erlernte Theodorou einst bei der Eintracht. Neben ihm könnte Jolex McNeal (Azzurri Lampertheim) spielen. Er ist ein robuster Mittelfeldspieler mit sehr gutem Defensivverhalten. Aber auch Klaudi Buraku und Xhino Dushaj, die beide von der FSG Bensheim kamen, werden eine gewichtige Rolle in der neu formierten Eintracht-Mannschaft spielen. Während Buraku ein Innenverteidiger mit gutem Stellungspiel ist, ist Dushaj ein intelligenter Mittelfeldspieler mit großem Laufvermögen. Hinzu kommen die beiden ehemaligen Jugendspieler Paul Herpel und Niklas Herzberger. „Diesen beiden gehört die Zukunft bei Eintracht Bürstadt. Der Verein wird noch viel Freude an ihnen haben“, betont Sigmund.