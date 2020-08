Sigmund sieht „Licht und Schatten“

Bürstadt.Eine der Hauptbedingungen für eine erfolgreiche Gruppenliga-Saison der DJK Eintracht Bürstadt kann Benjamin Sigmund schnell und klar benennen. „Wir können eine ordentliche Rolle spielen. Es darf halt nicht viel verrutschen“, meint Bürstadts Spielertrainer angesichts des dünnen Kaders, der – Sigmund mit eingeschlossen – nur 17 Feldspieler umfasst.

Die kurzfristigen Abgänge von Defensivspezialist Klaudi Buraku (TSV Auerbach) und Mittelfeldallrounder Andreas Krämer (Olympia Lorsch) haben der Eintracht Ende Juni einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch zurückblicken, hinterhertrauern? Das ist Sigmunds Sache nicht. „Die Qualität ist da“, ist der 41-Jährige überzeugt.

DJK-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher schätzt die Lage ähnlich ein. „Wenn wir komplett sind, können wir mit jedem Gegner mithalten“, findet der 45-Jährige, der in sein sechstes Jahr als Sportchef geht. „Mein bislang schwierigstes Jahr“, räumt Haßlöcher ein: „Wir hatten fünf Abgänge, allesamt Stammspieler, und nur wenig Zeit zu reagieren. Einen Innenverteidiger hätten wir gern noch bekommen, wir haben aber nichts Passendes mehr gefunden. Wir sind trotzdem gut aufgestellt.“

Wormatia-Duo macht Hoffnung

Haßlöcher denkt vor allem an Tor und Sturm. Mit dem Bürstädter Schlussmann Jannik Hüter (27 Jahre) und dem Torjäger André Bandieramonte (21), der nach einer Saison zur Eintracht zurückkehrt, konnten sich die Grün-Weißen auf zwei Positionen punktuell und namhaft verstärken. Beide kamen vom Landesligisten Wormatia Worms II (wir haben berichtet). Unter taktischen Gesichtspunkten sieht Haßlöcher keine Probleme: „Wir können problemlos von einer Dreier- auf einer Viererkette umstellen und sind variabel.“

Wie gut die Eintracht wirklich gerüstet ist, muss sich allerdings erst zeigen. In der vergangenen Woche fehlten den Bürstädtern zwischen Urlaubern und Arbeitern sechs Mann im Training. Außerdem zog sich Routinier Alexander Lehmann einen Zehenbruch zu. Durchschnittlich zwölf bis 14 Spieler waren bis jetzt im Training der ersten Mannschaft, das Ende Juli wieder angerollt ist.

Nach über vier fußballfreien Monaten muss Trainer Sigmund die richtige Balance finden, damit aus der nötigen Belastung keine Überbelastung wird. Die Fitness seines Kaders umschreibt der Eintracht-Coach nach den ersten Einheiten mit „Licht und Schatten“. Als Pauschalkritik will der frühere Regionalliga-Spieler seine Wortwahl nicht verstanden wissen. „Der eine macht mehr, der andere weniger. Das ist normal“, weiß er.

Corona kein „General-Alibi“

Sigmund hatte seinen Schützlingen im April einen Trainingsplan übermittelt, dem jeder in Eigeninitiative nachgehen sollte. „Trotz Corona-Pause wusste jeder, was zu tun war. Auch ich war für mich laufen. Für mich ist das selbstverständlich als Fußballer. Nur wer selbst will, kommt voran.“ Generell will Sigmund der Corona-Pandemie nicht allzu große sportliche Bedeutung zukommen lassen. „Am ersten Spieltag wird noch keine Mannschaft bei 100 Prozent sein. Aber wir dürfen uns keine Wohlfühlsituation schaffen. Nach Misserfolgen werde ich Corona nicht als General-Alibi gelten lassen. Wir gehen jetzt in den regulären Betrieb über“, stellt der Übungsleiter klar.

Wie Trainer Sigmund spricht Haßlöcher von einer „ordentlichen Rolle“, die der Eintracht in ihrem dritten Gruppenliga-Jahr zukommen kann. Nach den Plätzen elf und acht in den Vorsaisons erwartet Haßlöcher indes „nicht den nächsten Schritt“ gen Tabellenspitze: „Für mich zählt dieses Jahr nur, dass wir am Ende über dem Strich stehen. Ein Drittel der Liga wird gegen den Abstieg spielen. Die Verhältnisse erinnern mich an unsere erste Spielzeit in der Gruppenliga.“ Zwar hält Haßlöcher auch Platz acht oder neun für machbar. Perspektivisch ist jedoch der Klassenverbleib das A und O: „Ich sehe uns längerfristig in der Gruppenliga. Daran arbeiten wir.“

Gleich zu Rundenbeginn wird die Eintracht, die am Samstag (16 Uhr) ein Testspiel beim U-21-Team des 1. FC Kaiserslautern bestreitet, gefordert sein. In den ersten vier Partien geht es gegen Türk Gücü Rüsselsheim, Stadtkonkurrent FSG Riedrode, den hoch gehandelten Aufsteiger VfR Groß-Gerau und den Vorjahresdritten SG Langstadt/Babenhausen.

