Sigmund verlängert bei der Eintracht

Bürstadt.Fußball-Gruppenligist Eintracht Bürstadt hat sich mit Spielertrainer Benjamin Sigmund auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt. Das teilte Bürstadts Fußball-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher dieser Redaktion mit. Auch Sigmund bestätigte die Einigung für die Spielzeit 2021/22.

Nach Martin Göring, der seit Oktober 2014 die AS Azzurri Lampertheim betreut, ist der 41-jährige Sigmund der dienstälteste Fußballtrainer im Ried. Im Dezember 2015 übernahm er die erste Eintracht-Mannschaft in der Kreisliga A. Nach einem dritten Platz 2016 stiegen die Grün-Weißen 2017 als Meister in die Kreisoberliga auf. Ein Jahr später wurde die Eintracht auch Meister der höchsten Bergsträßer Spielklasse und schaffte erstmals den Sprung in die Gruppenliga Darmstadt. Dort etablierte Sigmund den Neuling auf Anhieb. Nach Platz elf im Premierenjahr schloss die Eintracht die Abbruchsaison 2019/20 auf dem achten Platz ab. In der laufenden Runde steht die Sigmund-Elf, die mit kurzfristigen Weggängen und Verletzungspech zu kämpfen hatte, mit acht Punkten aus neun Partien als 13. knapp über dem Strich.

Ein Bekenntnis zur Eintracht hatte Sigmund schon in der vergangenen Woche im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“ abgegeben. „Wenn es irgendwann normal weitergeht, mache ich meinen Job so, wie ich ihn 2015 begonnen habe. Wenn etwas mit einem wächst, macht es einen Trainer auch ein Stück weit stolz. Der Verein ist mir schon auch ans Herz gewachsen“, sagte der Defensivspieler, der früher für den SV Waldhof, den VfR Mannheim und Eintracht Frankfurt II aktiv war. Sportchef Haßlöcher hatte Sigmund zuletzt als „die beste Lösung“ bezeichnet. cpa

