Sigmund warnt vor Rückschritt

Bürstadt.Das starke 1:1-Heimremis in der Fußball-Gruppenliga gegen Alsbach war kaum abgehakt, da stand für die Bürstädter Eintracht am Mittwochabend schon die nächste Aufgabe an. Im Achtelfinale des Bergsträßer Kreispokals traf der Gruppenliga-Neuling vor 200 Zuschauern auf den benachbarten Kreisoberliga-Zweiten VfR Bürstadt.

So prestigeträchtig sich das Bürstädter Stadtderby ankündigte, so spektakulär verlief es auch. Nach einem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand – Eintrachts Juan Marroqui Cases (17.) hatte die VfR-Führung durch Besim Reka (16.) schnell ausgeglichen, die VfR-Akteure Andreas Krämer (54.) und Niels Döhren (61.) sorgten für die vermeintliche Vorentscheidung – retteten Klaudi Buraku (83.) und Niclas Herzberger (90.) die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund ins Elfmeterschießen. Am Punkt behielten die Eintracht-Schützen die Nerven, mit einem 8:6 zogen die Hausherren in die Runde der letzten Acht ein.

„Das Elfmeterschießen war ein Bonus, den wir nach der Aufholjagd bekommen haben. Für uns war klar, dass das eine Begegnung auf Augenhöhe würde. Wenn der VfR das Spiel für sich entschieden hätte, wäre es nicht unverdient gewesen“, räumt Sigmund fair ein.

„Noch nicht im Soll“

Viel Zeit zum Feiern bleibt der Eintracht nicht. Am Sonntag (15 Uhr) ist der Elfte (17 Punkte) zu Gast beim Drittletzten TSG Messel (10). „Dass wir in der Tabelle vor Messel stehen, ist für uns nicht interessant, wir richten den Blick auf uns. Die TSG steht mit dem Rücken zur Wand und wird deshalb nicht vor Selbstvertrauen trotzen. Das heißt aber nicht, dass wir den Gegner unterschätzen können. Wir müssen jedes Spiel aufs Neue ernst nehmen. Ausruhen wäre ein Rückschritt“, stellt Sigmund klar.

„So viele Lorbeeren haben wir uns bisher noch nicht verdient. Noch sind wir nicht im Soll, allerdings sind wir auf einem guten Weg dahin. Wir wollen den positiven Schwung der letzten Partien mitnehmen und dem Gegner unser Spiel aufzwingen“, erklärt der Coach. Paul Herbel (krank), Andi Schwöbel (verletzt) und Matthias Wegerle (Familie) fallen aus. cpa

