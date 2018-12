Sinnbild der TVB-Hinserie

Bürstadt.Mehr als achtbar hat sich das erste Tischtennis-Damenteam des TV Bürstadt beim SV Ober-Kainsbach geschlagen – für einen Punktgewinn gegen den Tabellenführer der Hessenliga Süd-West hat es allerdings nicht gereicht. Nach der 5:8-Niederlage beim verlustpunktfreien Primus verabschiedete sich der Vorjahres-Vizemeister als Vorletzter mit 5:13 Punkten in die Winterpause.

Der Tabellenletzte TTC Langen II ist punktgleich, der SV Darmstadt 98 – in der vergangenen Saison noch Dritter hinter Bürstadt – weist auf Relegationsplatz acht 6:12 Zähler vor. Der Sechste TTC Staffel II und der Siebte TuS Nordenstadt (beide 7:11 Punkte) sind ebenfalls noch in Reichweite. „Ich hoffe, dass sich das Spielglück in der Rückrunde zu unseren Gunsten wendet“, sagte Abteilungsleiter Frank Rosenberger und ergänzte: „In Ober-Kainsbach waren wieder viele knappe Spiele dabei. Das hat sich jetzt durch die Vorrunde gezogen, so dass es immer wieder ganz knapp nicht gereicht hat.“

Siebenmal ging es beim Spitzenreiter in den fünften Satz – doch nur zweimal gingen die Bürstädterinnen siegreich hervor. Während TVB-Spitzenspielerin Lilly Kern in zwei Fünf-Satz-Partien Nervenstärke bewies, mussten sich das Doppel Laura Rosenberger/Fabienne Zorn sowie Rosenberger und Claudia Müller in den Einzeln jeweils mit 10:12 nach dem letztmöglichen Satz geschlagen geben. Zweimal im fünften Satz unterlag Fabienne Zorn (3:11, 7:11).

Zweite verliert beim Schlusslicht

In die Rückrunde starten die TVB-Damen am 26. Januar beim Fünften TTC Biebrich (8:10 Punkte). „Bis auf das 1:8 gegen Lahr waren alle Ergebnisse ziemlich eng. Die Gegner sind natürlich auch sehr stark in diesem Jahr – noch ist aber nichts verloren“, gibt sich Frank Rosenberger zuversichtlich in Sachen Klassenerhalt.

Eine bittere 5:8-Niederlage bei Bezirksliga-Schlusslicht SG Seidenbuch kassierte das zweite TVB-Damenteam. Daran konnte auch die vierfache Punktbeteiligung von Fabienne Zorn nichts ändern. cpa

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 06.12.2018