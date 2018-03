Anzeige

Gespaltene Meinungen

Die Aussicht auf Olympia gefällt nicht jedem: „In der Szene gibt es verschiedene Meinungen darüber: Oft wird gesagt, dass Skateboarding sich nun verkauft und dem Kommerz öffnet“, erklärt Weiligmann. Tatsächlich ist das längst Realität: „Es gibt Wettbewerbe, hinter denen bereits große Konzerne stehen.“ Der 25-Jährige steht daher hinter seiner neuen Aufgabe: „Wir versuchen Skateboardfahren positiv in die Öffentlichkeit zu bringen. Wenn dadurch mehr geskatet wird und etwas Brauchbares für die Szene entsteht, legitimiert es das, was wir machen.“

Auch Marco Schädle, Sportreferent für Skateboard beim DRIV, kennt die Vorbehalte in der Szene gegen Olympia. Er glaube aber, dass die Spiele 2020 die Akzeptanz erhöhen werden. Dass die Wahl auf Kassel als Regionalstützpunkt fiel, liegt laut Schädle an der Kesselschmiede selbst. „Das ist die tauglichste Halle, in der vielseitig trainiert werden kann“, sagt er. Es gebe in den anderen Ballungszentren der vier Bundesländer nichts Vergleichbares.

Entstanden ist die Kesselschmiede aus der starken Skaterszene in Kassel. „Es gibt sicherlich über Tausend Skater in der Region“, erklärt Weiligmann. Anlaufstelle für sie ist der Skateboardverein „Mr. Wilson“. In einer alten Industriehalle haben die Mitglieder durch ehrenamtliche Arbeit ein Paradies für Skater geschaffen – und einen sozialen Jugendtreff.

So ist die Kesselschmiede an einigen Tagen kostenlos benutzbar. Das soll auch künftig so bleiben. Neben Kassel gibt es bisher Regionalstützpunkte in Leipzig, Berlin, und Stuttgart. Ein weiterer in Norddeutschland soll noch folgen. Die Regionaltrainer arbeiten auf Honorarbasis. Denn für Leistungs-Skateboarden gibt es nun Zuschüsse: „Das sind Bundesmittel, die über den Spitzenverband vergeben werden“, sagt DRIV-Referent Schädle.

Einjähriger Probelauf

Ein Jahr mindestens bleibt die Kesselschmiede jetzt Trainingsstützpunkt. Dann wird geprüft, ob sich der Skatepark bewährt hat. Und so lange gilt für Skatetalente der Ruf, mit dem einst Napoleon III. nach Nordhessen geschickt wurde: „Ab nach Kassel!“

