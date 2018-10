Die Lampertheimer, hier Alfredas Udra, spielen weiter groß auf. © Nix

Lampertheim.Mit Superlativen geht Uwe van gen Hassend, der Vorsitzende des Tischtennis-Clubs (TTC) Lampertheim, eigentlich sparsam um. Wie lange das noch so sein wird, bleibt abzuwarten. Spätestens nach dem 6:0-Heimsieg der ersten TTC-Herrenmannschaft gegen den SV Siek ist klar: Das mit durchschnittlich 20 Jahren jüngste Team der 3. Bundesliga Nord ist drauf und dran, zur Überraschung der Saison aufzusteigen.

„Es läuft gerade wie am Schnürchen. So langsam wird es unheimlich“, meinte van gen Hassend nach dem dritten Sieg im vierten Punktspiel, mit dem sich die Lampertheimer auf den zweiten Tabellenplatz vorschoben. Nur Zweitliga-Absteiger 1. FC Köln steht mit 8:0 Punkten noch vor dem TTC-Quartett (6:2). Dass die Südhessen mit dem Top-Favoriten mithalten können, haben sie schon bei der 4:6-Niederlage am ersten Spieltag bewiesen.

Nach den Erfolgen beim zweiten großen Titelaspiranten Hertha BSC (6:4), gegen TSV Schwarzenbek (6:0) und jetzt gegen Siek muss van gen Hassend aufpassen, dass er seinen lobenden Wortschatz nicht frühzeitig verpulvert. Doch nicht nur deshalb hält sich der TTC-Boss bei der Frage, ob denn nicht deutlich mehr als das offiziell vorgegebene Saisonziel „Klassenerhalt“ drin sei, noch zurück. „Wir bleiben schön auf dem Teppich und warten ab, ob wir immer komplett antreten können. Es kann sich immer mal jemand verletzen oder für eine Jugend-WM nominiert werden“, betonte van gen Hassend. Es ist ein berechtigter Einwand: Einen Ersatzspieler auf Drittliga-Niveau hat der TTC nicht.

Klar überlegen

Bleiben die Spargelstädter vom Ausfallpech verschont, dürfte eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte indes alles andere als utopisch sein. Berlin und der SV Union Velbert, bei dem Lampertheim am 4. November (14 Uhr) als Nächstes zu Gast ist, folgen mit je 5:3 Punkten auf den Plätzen drei und vier. Auf Rang fünf befindet sich bereits der SV Siek (4:4 Punkte), dem der TTC im direkten Duell „physisch um eine Klasse überlegen war“, wie van gen Hassend festhielt. „Nur im zweiten Doppel wurde es eng. Alfredas Udra/Nicholas Tio lagen im fünften Satz 6:9 hinten, haben aber noch 11:9 gewonnen“, erklärte der TTC-Vorsitzende. Lampertheims Spitzendoppel Andrei Putuntica/Istvan Molnar war nach vier Sätzen fertig – in der Einzelphase brauchte es gar nur einen Durchgang. „Ich weiß nicht, wie dienlich es für Siek war, am Spieltag selbst morgens um 6 Uhr aus Norddeutschland aufzubrechen“, hegte van gen Hassend einen Verdacht, warum selbst Ü-55-Weltmeister Wang Yansheng gegen Molnar im hinteren Paarkreuz nach drei Sätzen in der Sedanhalle blass blieb.

Oberliga-Damen auf Rang fünf

In der Oberliga Hessen beendeten die TTC-Damen ihren Doppelspieltag mit einem 8:3-Sieg beim TSV Langstadt III und einer 5:8-Niederlage beim TTC Salmünster. Mit 6:6 Zählern finden sich die Südhessinnen auf Rang fünf wieder. „Langstadt III ist ohne seine Nummer eins angetreten. Bei der Ausgeglichenheit der Liga ist das quasi gleichbedeutend mit einem gegnerischen Sieg. Bei Salmünster hat die Nummer eins, Nicole Freiberger, mit drei Einzelsiegen groß aufgespielt“, so van gen Hassend. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.10.2018