Aber recht bald war die Bobstädter Mannschaft wieder komplett. Und es kam noch ein weiterer Spieler hinzu: Karsten Krämer. Dass dessen Einstand allerdings weniger glückte, lag keineswegs an einer schwachen Einstellung, sondern an den Formalien des Hessischen Fußballverbandes. Krämer mit „ae“ oder doch nur mit „ä“? Letztlich setzten die Bobstädter unter anderem beim 5:1-Heimsieg über Olympia Lorsch II am 15. April den falschen ein. Und der Protest des Gegners blieb letztlich nur aus, weil sich dieser aus dem Rennen um den zweiten Platz verabschiedet hatte. Und als dem SVB nach einem Hattrick von Mergim Dzackaj noch die Revanche gegen den VfB II glückte, war ihm der Meistertitel nicht mehr zu nehmen.

„Wird eine schwere Saison“

Die Rückkehr in die Kreisliga C, sie ist an der Bobstädter Waldstraße allerdings mit einem Sommer-Blues musikalisch umrahmt. Einige Abgänge werden die Mannschaft nämlich deutlich schwächen: So schließen sich Mergim Dzakay, Patrick Richter und Hüseyin Birinci der zweiten Mannschaft von Eintracht Bürstadt an. Hüseyin Tuday werden Wechselambitionen zur zweiten Mannschaft des SV Waldhof nachgesagt. Erschwerend kommt hinzu, dass sich Torwart Steffen Keiber und Tim Heise vor kurzem ihre Kreuzbänder rissen. „Das wird eine schwere Saison werden. Und somit sind wir froh, dass uns schon die eine oder andere Zusage vorliegt. Das sind Leute, die gut Fußball spielen können“, hat Wahlig, der den SV Bobstadt nun in seiner dritten Saison trainiert, seinen Optimismus nicht verloren. hias

