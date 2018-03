Sonderlob für Baumann

Anzeige

„Wir haben sehr gut und konzentriert begonnen und damit gleich die Weichen für den Sieg gestellt“, war Holdefehr froh, dass seine Mannschaft wie gewünscht die Spannung hochhielt. 6:0 hieß es nach neun Minuten, 8:1 nach einer Viertelstunde – und Rybakov musste schon eine Auszeit nehmen, deren Wirkung allerdings verpuffte. Über 11:1 (18.) sorgte der TVG beim 15:5 zur Pause schon für die Entscheidung.

Ochs bekommt Pausen

Im zweiten Abschnitt wechselte der Groß-Rohrheimer Trainer munter durch, probierte auch einige taktische Varianten, unter anderem das Spiel mit dem siebten Feldspieler. „Da waren schon gute Ansätze dabei“, freute sich Holdefehr, der seinem etatmäßigen Spielmacher Andreas Ochs lange Pausen gönnte: „Wir mussten nicht an unsere Grenzen gehen, konnte Kräfte sparen. Das ist auch mit Blick auf die nächsten Wochen wichtig.“

Ein Sonderlob verdiente sich in diesem Heimspiel Lukas Baumann. Nachdem er in den letzten Partie einige Male unglücklich agierte, bekam er diesmal lange Einsatzzeiten auf der Rückraum-links-Position und machte dort seine Sache „richtig gut“, wie Holdefehr meinte. Aber noch besser gefiel es dem Trainer, was Baumann in der Deckung als Spitze der 5:1-Formation ablieferte: „Er hat viele richtige Entscheidungen getroffen und stand genauso, wie ich mir das vorstelle. Es freut mich für Lukas, dass er sich endlich einmal für die sehr gute Trainingsleistung seit mehreren Wochen auch mal im Spiel belohnt.“

Nun steht für den TVG die Vorbereitung auf das schwere Auswärtsspiel am kommenden Samstag bei der TG Eberstadt (6.) an. „Wir werden uns ganz konzentriert an diese Aufgabe machen, schauen weiter von Woche zu Woche“, so Holdefehr. Der Vorsprung des TVG auf den Tabellenzweiten aus Lorsch beträgt nach wie vor nur einen Minuspunkt – und in der Woche nach Ostern kommen die Klosterstädter in die Bürgerhalle.

Fokus liegt auf Eberstadt

„Natürlich fiebert man dieser Begegnung schon entgegen. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, den zweiten Schritt vor dem ersten gehen zu wollen. Und der nächste Schritt ist nun die Partie in Eberstadt“, betont der Groß-Rohrheimer Trainer.

TVG-Tore: Baumann (9), Winter (6), Reis (5), Olf (4), Till Haas (3), Sebastian Haas (2), Kautzmann (2/1), Ehlert (1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.03.2018