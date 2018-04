Anzeige

Großsachsen/Bruchköbel.Handball-Drittligist TVG Großsachsen steht am morgigen Samstag um 20 Uhr gegen den HSC Bad Neustadt unter Druck, aber auch für den Gegner steht viel auf dem Spiel. Den Franken hilft im Kampf um den Klassenerhalt nur ein Sieg – und wenn ihnen dieser in Großsachsen gelingen sollte, steckt der TVG wieder mittendrin im Schlamassel.

Die Auswärtsschwäche des Gegners spricht für die Germanen, denn dem HSC gelang in 13 Partien bislang nur ein einziger Sieg in der Fremde. „Von Statistiken halte ich nicht viel. Am Samstag wird der HSC heiß und knallhart auftreten. Bad Neustadt muss gewinnen – und das wird diese Mannschaft auch zeigen. Was der Gegner davor auswärts gezeigt hat, ist mir egal. Wichtig ist, dass wir diesen Kampf annehmen und dagegen halten. Das wird wieder eine ganz enge Kiste“, glaubt Großsachsens Trainer Trainer Stefan Pohl.

Ob Kreisläufer Philipp Ulrich wieder mit von der Partie sein wird, ist noch unklar. Im Hinspiel siegte Großsachsen nach einem 17:23-Rückstand eine Viertelstunde vor Schluss doch noch mit 29:27. Ganz so spannend will es der TVG diesmal nicht machen, zumindest wären viele Anhänger dafür dankbar.