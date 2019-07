Sorgen im Tor

Nordheim/Wattenheim.Bei der SG Nordheim/Wattenheim ist alles auf die neue Saison in der Fußball-Kreisliga A ausgerichtet. Nachdem die Sportgemeinde die letzte Runde auf dem zwölften Rang abgeschlossen hat, hofft Trainer Jens Stark, dass sich seine Mannschaft in seinem zweiten Jahr als Cheftrainer noch etwas weiter nach oben orientiert und die Saison unter den besten zehn Teams abschließen kann: „Man will sich in jedem Jahr verbessern, möchten zunächst einmal aber den Klassenerhalt sichern. Gelingt uns das, streben wir einen einstelligen Tabellenplatz an.“

Obwohl Stark seine Truppe weitestgehend zusammenhalten konnte und die SG NoWa bei ihrem bewährten Konzept bleibt, vor allem Spielern aus der eigenen Jugend den Sprung in die erste Mannschaft zu ermöglichen, gibt es personelle Änderungen. Daniel Theiss hat seine Spielerkarriere ebenso wie Markus Jakob beendet, beide bleiben dem Verein aber erhalten. Während Theiss fortan als Co-Trainer dabei ist, soll Jakob die Torwartausbildung bei der SG NoWa leiten. Außerdem muss Stark in der neuen Runde auf Jonathan Bedford (Auslandsaufenthalt) verzichten. Zu einem anderen Verein wechselte lediglich Marvin Weiland, der künftig in den Diensten der KSG Mitlechtern steht.

Starke Jugendarbeit

Dagegen trägt die Jugendarbeit der Nordheim/Wattenheimer Früchte. Mit Nicolai Räsener, Salko Drekovic, Robin Metz, Julian Rettig, Elias Bersch und Fabian Kissel wechseln gleich sechs Spieler in den Seniorenbereich, dazu wurde Jonas Reis vom FV Biblis abgeworben und Jonas Pixberg kehrt vom VfR Bürstadt zu den Blau-Weißen zurück. Damit hat die Stark-Elf zumindest auf dem Papier eine Mannschaft zur Verfügung, die jede Menge Potenzial verspricht – wäre da nicht die Torwartposition, auf der es aktuell hapert. „Pascal Metz ist unser vorgesehener Keeper und er hat sich an der Kniescheibe verletzt. Er fällt damit noch länger aus. Markus Jakob laboriert an einer Schienbeinverletzung und Timo Gansmann kann aktuell auch nicht spielen. Außerhalb der Transferperiode ist es für uns nun sehr schwer, einen Ersatz zu finden, auch wenn wir momentan mit einigen Spielern Gespräche führen. Deshalb wird zunächst mit Yannik Biebesheimer wohl ein Feldspieler zwischen den Pfosten stehen müssen. Er hat zwar bereits in unserer 1B einige Erfahrung als Torwart sammeln können, aber einfach macht es das für uns nicht“, klagt Coach Stark.

Mit der Vorbereitung ist der Trainer zufrieden, obwohl seine Mannschaft in der 1. Runde des Kreispokals gegen die Heppenheimer Sportfreunde ausgeschieden ist. rago

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.07.2019