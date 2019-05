Souveräne Bobstädter

bobstadt.Für die Medenrundenteams der TG Bobstadt verlief der zweite Spieltag in diesem Jahr perfekt. Während der Herrensechser mit einem glatten Sieg über GW Idstein den ersten Gruppenligasieg feiern konnte, gewannen das Damensextett in der Bezirksliga bei der SG Arheilgen II mit 5:4.

TG Bobstadt – GW Idstein 9:0

„Mit diesem ersten Sieg sind wir in der Gruppenliga angekommen. Das war ein ganz wichtiger Schritt zum Klassenerhalt. Idstein war zwar nicht so gut wie wir gedacht haben, aber am Ende mussten wir die schlagen. Es war ein Arbeitssieg, wir hatten insgesamt einen sehr schönen Sonntag“, freute sich Bobstadts Mannschaftsführer Thomas Bär über den glatten Heimsieg.

Sehr souverän spielte der TGB-Sechser bereits in den Einzeln. Alle Spiele endeten deutlich nach je zwei Sätzen, lediglich Lucas Hefter an der vierten Position setzte sich erst im Entscheidungssatz durch. Auch in den Doppeln ließen die Bobstädter den Gästen keine Chance.

SG Arheilgen II – TG Bobstadt 4:5

Mussten die Bobstädterinnen am vergangenen Sonntag noch eine knappe Niederlage einstecken, hatte der Damensechser beim Auswärtsspiel in Arheilgen diesmal mehr Glück. Mit 5:4 setzte sich das Team um Kapitänin Alexandra Landgraf bei der SGA II durch und feierte damit den ersten Bezirksligasieg etwas mehr als einem Jahr. Nach den Einzeln führte die TGB bereits mit 4:2, doch zu Beginn der Doppelspiele kam es zu einem Gewitter. Die Partien mussten deshalb in der Halle ausgetragen werden. rago

