Souveräne Rohrheimer

Gross-Rohrheim.Ungeachtet des Todesfalls, der die zweite Mannschaft des TTC Groß-Rohrheim in ihrem Kreisklasse-Heimspiel am 31. Oktober ereilte (wir berichteten), ging es für das erste TTC-Herrenteam in der Verbandsliga Süd sportlich weiter. Im Verfolgerduell beim Fünften TSG Oberrad (jetzt 6:6 Punkte) legte der Aufsteiger eine konzentrierte Leistung hin und setzte sich souverän mit 9:3 durch.

Mit 6:2 Punkten belegen die Groß-Rohrheimer jetzt Rang vier – nur der TV Nauheim (10:0), Eintracht Frankfurt (8:0) und der TSV Höchst (8:4) stehen noch besser da. „Der 9:3-Sieg in Oberrad fiel unter den bekannten widrigen Umständen überraschend deutlich aus. Steigern müssen wir uns aber auf alle Fälle noch in den Doppeln, hier sind wir zum wiederholten Male mit 1:2 in Rückstand geraten“, erklärte TTC-Kapitän Tobias Meixer.

In der Einzelphase musste sich nur Rolf Becker geschlagen geben. Auf den Positionen eins bis drei heimste Groß-Rohrheim 6:0 Punkte ein, im hinteren Paarkreuz feierte Jens Keller nach acht Monaten ohne Wettkampfpraxis einen Erfolg im Entscheidungssatz.

Am Freitagabend (20.30 Uhr) ist der TTC zu Gast beim Siebten TG Obertshausen II (5:7 Punkte), am Samstag (18.30 Uhr) kommt der Achte und Drittletzte SV Darmstadt 98 (5:9) in die Bürgerhalle. „Danach werden wir sehen, in welchen Tabellenregionen wir uns zu orientieren haben“, sagt Meixner voraus. cpa

