Spannender Titelkampf

Anzeige

Großer Respekt

Zuletzt hat der TVG-Trainer den Gegner in der Woche vor Ostern beobachtet, als die Klosterstädter das Spitzenspiel gegen Bensheim mit 35:33 gewonnen haben. „Viel Neues gab es da nicht zu sehen. Man kennt sich ja inzwischen auch schon lange genug, weiß über die Stärken und Schwächen des Gegners Bescheid“, erwartet Holdefehr keine allzu großen Überraschungen. Ganz ähnlich sieht es sein Lorscher Kollege Daniel Brendle: „Viel wird von der Tagesform abhängen. Wir sind wohl bis auf Marvin Mischler komplett, was in so einem Spiel extrem wichtig ist.“ Großen Respekt hat Brendle, der nach dieser Runde Lorsch verlässt und Jugendtrainer und –koordinator beim SV Erbach wird, vor der individuellen Klasse der Gastgeber: „Gerade im Rückraum ist Groß-Rohrheim schon sehr gut besetzt. Aber wir gehen mit dem Rückenwind von zwölf Siegen in Folge in dieses Spitzenspiel, dass wir uns durch unsere guten Leistungen in den letzten Monaten verdient haben“, so Brendle.

Beim TVG wird neben Lukas Baumann, bei dem sich die erste Diagnose Kreuzbandriss bestätigt hat und der schon am Montag operiert wird, wohl auch noch Christoph Penn fehlen. Ein Fragezeichen steht hinter Manuel Kohl, der zwar wieder mit lockerem Training begonnen hat, aber noch nicht bei hundert Prozent ist. Der eigentlich eingeplante A-Jugendliche Niklas Fries verdrehte sich im Ski-Urlaub das Knie und wird ebenfalls ausfallen. „Ich hoffe, dass es bei Niklas nichts Schlimmeres ist“, so Holdefehr, der seinen Kader wohl mit Spielern aus der zweiten Mannschaft auffüllen wird. „Wir werden eine starke Truppe stellen und alles daran setzen, einen großen Schritt Richtung Meisterschaft zu machen“, so Holdefehr. me

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.04.2018