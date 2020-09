Spannendes Finale im Derby-Krimi

Bürstadt.Bei bestem Fußballwetter hatten sich 120 Zuschauer im Bürstädter Robert-Kölsch-Stadion eingefunden, um das Ried-Derby VfR Bürstadt gegen Azzurri Lampertheim mitzuverfolgen. Dabei sahen sie eine dramatische Schlussphase zwischen dem Traditionsverein aus Bürstadt und dem Kreisoberliga-Aufsteiger aus Lampertheim. Mit einem Kopfballtor in der Nachspielzeit (90.+1.) bescherte Marcel Rose den Gästen den umjubelten Ausgleich zum 1:1 (0:0)-Endstand. Fasst wäre dem VfR allerdings noch der Siegtreffer zum 2:1 gelungen, als Serdar Özbek sein sechstes Saisontor nur denkbar knapp verpasste. Er traf bei einem Freistoß nur die Querlatte (90.+3.).

„Dieses Match hat mich an unser letztes Spiel in Reichenbach erinnert, da bekommen wir den Ausgleich auch erst in der Nachspielzeit. Das Gegentor heute hätte uns nicht mehr passieren dürfen, da stand der Azzurri-Spieler beim Freistoß völlig frei“, ärgerte sich VfR-Spielertrainer Daniel Böck über zwei verlorene Punkte. „Wir hatten mit unserem Freistoß in der Nachspielzeit Pech, aber wir müssen nach dem 1:0 eben auch das 2:0 und 3:0 machen.“

Azzurri-Coach Martin Göring nahm den Zähler gerne mit. „Im Gegensatz zu uns war der VfR unter der Woche spielfrei, das hat sich allerdings gar nicht so bemerkbar gemacht. Meine Mannschaft hat heute bis zum Schluss an sich geglaubt und wurde dafür belohnt. Dafür muss ich ihr ein Riesenkompliment machen“, sagte er und ergänzte: „Ich denke, das Unentschieden geht in Ordnung, das Spiel hatte sich ja lange wie ein typisches 0:0 angefühlt.“

Gelb-Rot für Azzurri-Coach Göring

In der dritten Minute gab es den ersten Aufreger, als Azzurri-Kapitän Sascha Weisel Florent Fazlija wohl unbeabsichtigt sehr unsanft abräumte und mit der Gelben Karte durchaus gut bedient war. Nach einem ähnlichen Foul von Burak Karlidag an Azzurri-Spieler Christian Sagara blieb die Pfeife des Unparteiischen dagegen stumm, was Göring beim Schiedsrichter monierte und daraufhin Gelb sah (22.). „Das war die erste Situation im Spiel, bei der ich etwas zu ihm gesagt habe, da kann man sicherlich mehr Fingerspitzengefühl zeigen“, kommentierte Göring. Schiedsrichter Paul Wenzek (Darmstadt) und der Azzurri-Coach sollten an diesem Tag keine Freunde mehr werden. In der 86. Minute ordnete der Unparteiische einen Zuruf von der Gästebank Göring zu und zückte Gelb-Rot.

In der ersten Hälfte blieben die Höhepunkte überschaubar. So hatte VfR-Stürmer Dennis Böck in der 13. Minute Pech, als Azzurri-Torwart Jan Riffel seinen Schuss abwehren konnte. Auf der anderen Seite zielte Tunc Ünlü nur knapp am von Dennis Steinhauser gehüteten VfR-Tor vorbei (17.).

Nach der Pause nahm die Begegnung mehr Fahrt auf, der Aufsteiger kam gut aus der Kabine. Als Joey Guttschalk den zur Halbzeit eingewechselten Marcel Furgol bediente, parierte Steinhauser mit einer Hand (49.). Bei einem Schuss von Sascha Weisel musste Steinhauser nachfassen (54.). „In diesen Situationen fehlt uns etwas der letzte Biss“, wusste Göring, dass sein Team hier sogar in Führung hätte gehen können.

Die Antwort der Hausherren blieb nicht aus. Sie begannen vor allem durch die Hereinnahme von Alaa Alhamo (61.), deutlich mehr Angriffsschwung zu entwickeln. Nachdem Azzurri-Goalie Riffel gegen Dennis Böck (70.) und Alhamo (73.) noch schneller am Ball war, musste er sich in der 75. Minute geschlagen geben, als Haris Hodzic Alhamo bediente, der zum 1:0 traf. Hodzic hatte dann auch das 2:0 auf dem Fuß, als er freistehend rechts am Tor vorbei schoß (83.).

© Südhessen Morgen, Montag, 21.09.2020