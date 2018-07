Spielfreude überwiegt

Anzeige

Lampertheim.In seine elfte Saison in der Kreisliga D Bergstraße geht der FC Waldhorn Lampertheim. Der Verein hat zwar einige Probleme zu bewältigen, doch die Freude am Fußball ist nach wie vor groß. Deshalb will er dem Lampertheimer Fußball auch noch einige Zeit erhalten bleiben. Zumal Trainer Dalibor Jakovlievic, der die Mannschaft nun schon im zweiten Jahr trainiert, einen guten Job macht.

Günter Prinz, langjähriger Spieler des Vereins, hat viele Höhen und Tiefen mitgemacht und zählt mittlerweile im Vorstand und Sportausschuss zu den großen Machern des kleinen Vereins, der lange Zeit im Stadtteil Rosengarten sportlich beheimatet war.

FC Waldhorn Lampertheim Zugänge: Pieron Wojciech (Olympia Lampertheim), Sana Sanjang (Birlikspor Biblis), Christian Maier (SG Hüttenfeld), Sanel Kuko (Bosnia Mannheim). Abgänge: Dominik Lahmers (Eintracht Bürstadt II), Serkan Simsek, Daniel Rink (beide Phönix Mannheim) Der Kader: Tor: Pieron Wojciech. – Abwehr: Rene Dorsheimer, Tobias Wegerle, Will Wenner, Bruno Neudecker, Mark Norbert Fetsch. – Mittelfeld: Hamid Mirani, Marvin Strubel, Adam Piela, Marcel Guldner, Sana Sanjang, Alex Just, Rafael Czubat. – Angriff: Dennis Rau, Sascha Andel, Nwachukwu, Christopher Gunkel, Christian Maier, Sanel Kuko, Marco Prinz, Andreas Heiser, Josef Furi. Trainer: Dalibor Jakovlievic (zweite Saison). Ziel: Platz eins bis sechs. Favoriten: keine Angaben. hias

Den Verantwortlichen ist bewusst, dass die Personaldecke nicht gerade üppig ist. Dem ersten Anschein nach sollten 23 Spieler für eine Mannschaft reichen, doch muss dabei noch einkalkuliert werden, dass das Waldhorn einige Schichtarbeiter in seinen Reihen hat und einige Spieler, die nicht mehr regelmäßig trainieren und nur auflaufen wollen, wenn wirklich Not am Mann ist.