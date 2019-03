Sportlich läuft es bei der SG Hüttenfeld bestens

Hüttenfeld.Das 1:4 seiner Elf beim FV Biblis II zum Restrundenauftakt in der Fußball-C-Liga hatte Jury Mai als Ansporn betrachtet. „Jetzt werden wir sehen, ob wir dem Druck gewachsen sind“, sagte der Trainer der SG Hüttenfeld: „Für uns heißt es: Mund abputzen und weitertrainieren.“ Gesagt, getan: Im Heimspiel gegen Birlikspor Biblis feierte die SGH einen 9:1-Kantersieg.

Mund abputzen, weitermachen – das war den Hüttenfeldern zuletzt alles andere als leicht gefallen. Seit dem Spielabbruch gegen Eintracht Bürstadt II Anfang Dezember sieht sich der C-Liga-Spitzenreiter immer wieder mit Rassismusvorwürfen konfrontiert. Zu Unrecht, wie Mai findet. „Was im Raum steht, hat mit dem Verein und der Mannschaft nichts zu tun“, erklärt Mai und stellt fest: „Das sitzt in den Köpfen der Spieler. Im Moment wirken sie im Kopf nicht frei und gehen nicht richtig in die Zweikämpfe.“

Auf dem Hüttenfelder Sportplatz hatten heimische Zuschauer den farbigen Bürstädter Spieler Joel Wayita-Makamba rassistisch beleidigt. Weil Bürstadt II nicht mehr zum Weiterspielen bereit war und eigenmächtig vom Feld ging, sprach das Kreissportgericht Groß-Gerau der SGH im Januar einen 3:0-Sieg am Grünen Tisch zu. Aufgrund der Beleidigungen bekam Hüttenfeld jedoch drei Punkte abgezogen.

Vergangene Woche wurde vor dem Sportgericht der Verbandsligen am Landessportbund Hessen in Frankfurt ein weiterer Fall verhandelt. Beim TVL Hallen-Cup im Januar soll ein SGH-Spieler nach einem Tor den Hitlergruß gezeigt haben. Mangels hinreichenden Tatverdachts stellte die Kammer das Verfahren ein. Um einen Freispruch – auch das hielt das Gericht explizit fest – handelt es sich dabei juristisch gesehen nicht.

Klare Ansage gegen Rassismus

Jury Mai und zahlreichen Vereinsmitgliedern stoßen die Diskussionen bitter auf. „Ich habe keine Lust, meinen Namen in Verbindung mit Rassismus- und Nazivorwürfen oder sonstigen Disziplinlosigkeiten zu lesen“, sagt er. Unterstützung bekommt der 51-Jährige von oberster Stelle. Vor Weihnachten hatte Vorsitzender Bernd Ehret im Namen der SGH in einer zweiseitigen Erklärung klargestellt, dass Rassismus und Diskriminierungen keinen Platz bei der Sportgemeinde hätten.

Am Freitag absolvierten Spieler und Offizielle einen Workshop des Hessischen Fußball-Verbands, der sie im Umgang mit aufgebrachten Zuschauern schulen soll. „Wir nehmen das ernst. Es ist nicht nur der Wunsch des Vereins, sondern auch ausdrücklich der Wunsch der Mannschaft, da mitzumachen“, bekräftigt Mai. Dass Hüttenfelds Übungsleiter auch an anderer Stelle „konsequent durchziehen“ will, wie er bekräftigt, zeigt die Freistellung von Leistungsträger Patrick Bleiziffer, der gegen Biblis II wegen Nachtretens mit Rot vom Platz gegangen war. „Menschlich bedaure ich das zwar. Aber ich hatte oft genug darauf hingewiesen, dass ich so etwas nicht mehr dulden werde“, erläutert Mai.

Was fast schon in Vergessenheit geraten ist: Sportlich lief es bisher wie am Schnürchen. Die Hinserie schloss die Mai-Elf mit 13 Siegen, einem Remis und einer Niederlage ab. Nach 21 von 30 Spieltagen stellt Hüttenfeld die stärkste Offensive (77 Tore) und die beste Abwehr (16 Gegentore). Zwischenzeitlich hatte die SGH acht Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz. Seit dem 1:4 gegen Biblis II liegt der Primus nur noch zwei Zähler vor dem Zweiten Gras-Ellenbach. „Das Positive überwiegt. Die Hinrunde war überragend, es gibt nur wenige Kritikpunkte“, hält der 51-Jährige fest.

Zu den größten Herausforderungen gehört der 29-Mann-Kader. Wobei zurzeit elf Spieler ausfallen, darunter die Defensiv-Leistungsträger Philipp Heß (Adduktoren) und Marvin Greiner (Knie-OP Ende März). „Es ist schwer, allen Spielern gerecht zu werden. Aber alle 29 haben ihren Teil zum bisherigen Erfolg beigetragen“, nimmt Mai, der im Sommer Marco Falkenstein auf der Trainerbank beerbte, auch den Trainingseinsatz unter die Lupe: „Die Jungs ziehen mit. Es macht großen Spaß.“

Personell hat sich in der Winterpause wenig getan. Marcel Klotzbach kam von Olympia Lampertheim, mit Angelo Schneider (FC Waldesruh) steht Mai ein weiterer Torwart zur Verfügung. Einziger Abgang neben Bleiziffer ist Ibrahim Kanaou (weggezogen).

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.03.2019