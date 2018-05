Anzeige

Groß-Rohrheim.Die Vizemeisterschaft in der Kreisoberliga Bergstraße ist für den FC Alemannia Groß-Rohrheim am Donnerstagabend wieder ein Stück näher gerückt. Dank der 0:1-Niederlage im Nachholspiel gegen Mitlechtern hat sich der VfR Bürstadt aus dem Rennen um Platz zwei verabschiedet. Am morgigen Pfingstsonntag um 15.15 Uhr tritt aber die Alemannia zum Riedderby im Bürstädter Robert-Kölsch-Stadion. Ein Schlüssel der Groß-Rohrheimer Erfolge ist die Abwehrarbeit. Bis auf den bereits als Meister feststehenden Eintracht Bürstadt (39 Gegentore) und den kommenden Gegner (40), hat der FCA mit 43 Gegentreffern die drittbeste Hintermannschaft der Liga.

„Ein Spieler, der uns zusätzliche Stabilität in der Abwehr verleiht ist Ugur Yaz“, lobt Trainer Hamzalija „Hamza“ Elezovic den Mann, der bei den Groß-Rohrheimern die Sechserposition bekleidet. Da machte auch das letzte Punktspiel keine Ausnahme, als man mit einem deutlichen 5:1-Heimsieg die Chancen des FC Starkenburgia Heppenheim auf Platz zwei zunichte machte. „Dass es so hoch für uns ausgehen würde, hatte ich gerade im Duell gegen einen direkten Konkurrenten nicht erwartet, aber wir standen hinten gut und haben vorne die Tore gemacht“, freute sich Yaz, dass selbst das frühe 0:1 (6.) der Kreisstädter die Alemannen nicht aufhalten konnte.

Ugur Yaz Geboren wurde Ugur Yazam am 17. August 1989 in Heppenheim. Er ist in Groß-Rohrheim zu Hause. Seit 2008 arbeitet er beim Wissenschafts- und Technologieunternehmen Merck in Darmstadt als Chemikant. Mit dem Fußball begann Yaz beim FC Alemannia Groß-Rohrheim. In der A-Jugend ging er nach Nordheim/Wattenheim, wo er auch den Sprung in den Seniorenbereich schaffte. Weiter Stationen waren die SG Einhausen und Birlikspor Biblis, bevor Yaz zur Saison 2014/2015 nach Groß-Rohrheim zurückkehrte. and

Dass die Blau-Weißen sportlich so gut dastehen wie noch nie, weiß der 28-Jährige dabei ganz genau, schließlich ist er in Groß-Rohrheim zu Hause und begann beim FCA mit dem Fußball spielen. „Damals stand ich als Junge am Sportplatz und habe die Alemannia-Spieler in der Bezirksliga bewundert, lange konnten sie sich damals aber dort nicht halten und um Platz zwei haben sie nie gespielt“, muss Yaz selbst ein wenig staunen, wenn er daran denkt, dass er mit dem Club schon fast die sportliche Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur Gruppenliga in der Tasche hat. Härtester Verfolger im Kampf um die Vizemeisterschaft in der Kreisoberliga ist zwar der FSV Ried-rode, doch da die Fußballer aus dem Bürstädter Ortsteil ab nächster Saison als Spielgemeinschaft FSG Ried-rode in der Kreisoberliga an den Start gehen, ist deren Teilnahme an der Aufstiegsrunde ausgeschlossen.