Standort Frankfurt zieht Fans an

Braunschweig, hier Christian Bollmann, gewann den zwölften Titel. © Schüler

Frankfurt.Der finale Kampf um die deutsche Football-Krone war nach Frankfurt zurückgekehrt. Und das Endspiel im Waldstadion, in dem Abo-Meister Braunschweig Lions mit dem 10:7 gegen die Schwäbisch Hall Unicorns gewann, hat Verbandschef Robert Huber darin bestärkt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Zwischen 2011 und 2018 fand das Endspiel um den German Bowl in Magdeburg und Berlin statt, was bei den Fans in ganz Deutschland aufgrund der dezentralen Lage immer wieder Kritik hervorgerufen hatte.

Nun wähnten sich die 20 382 Besucher zur Halbzeit bei einem Auftritt des Hauptmieters des Stadions Eintracht Frankfurt. Ganz Football-untypisch stand es zur Pause 0:0. Dennoch war die Leistung der beiden Teams auf dem Feld ein Fest für Football-Enthusiasten.

Die Verantwortlichen hatten der Forderung der Fans und Teams nachgegeben und das Endspiel bis 2024 zurück in die Arena geholt, wo es bereits zwischen 2008 und 2010 ausgetragen wurde. Und sie wurden mit einer Rekordkulisse belohnt. Zwar reichte es nicht zur ewigen Bestmarke von 30 400 – aufgestellt 1999 in Hamburg in der Partie zwischen Braunschweig und den Hamburg Blue Devils 1999 – doch verzeichnete der AFVD in Frankfurt oder in einem Endspiel ohne Heimmannschaft noch nie mehr Zuschauer in einem Stadion.

Balsam für die Funktionärsseele

Für den deutschen Verband endlich mal wieder eine positive Nachricht, denn international hat sich der größte Footballverband in Europa durch Querelen mit dem Weltverband in die Isolation manövriert. So ist die Nationalmannschaft – einst Dauer-Titelträger in Europa – als Retourkutsche nicht zur EM eingeladen worden. Diese einst als Heimturnier in Deutschland geplante Veranstaltung wurde kurzfristig nach Finnland vergeben.

Während in den meisten Sportarten der Verantwortliche in solch einer Situation durch einen Rücktritt die Möglichkeit zum Neuanfang gibt, klebt AFVD-Präsident Huber förmlich an seinem Sessel.

Dass es 20 382 Zuschauer wurden, lag auch daran, dass die Übertragungen der NFL im Free-TV auf Pro Sieben Maxx immer populärer werden und somit eine Werbung für den Sport bieten. Auch wenn der Verband der Meinung ist, dass sich Fans der amerikanischen Profiliga nicht für den Sport vor der eigenen Haustür interessieren und lieber auf die Zuschauerzahlen der GFL-Formate auf Sport1 verweisen, ist unbestritten, dass die Strahlkraft der Amerikaner immer mehr Fans auch in Deutschland gewinnt und die Mitgliederzahlen im Verband seit den kostenlosen NFL-Übertragungen sprunghaft gestiegen sind. schü

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.10.2019