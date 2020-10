Stark erwartet Trotzreaktion

Ried.Etwa zwei Wochen befand sich die Fußballmannschaft des FV Biblis in freiwilliger Quarantäne, nachdem ein Spieler positiv auf Corona getestet worden war. Am Sonntag nimmt die Truppe aus der Gurkenstadt den Spielbetrieb in der Kreisliga A wieder auf und tritt bei Aufsteiger SC Rodau an. Auch für die SG Nordheim/Wattenheim steht am Sonntag eine Auswärtsfahrt an. Die Spielgemeinschaft reist dabei zum aktuellen Tabellendritten FC Ober-Abtsteinach.

SC Rodau – FV Biblis

Der FV Biblis steckt momentan in einer schwierigen Situation. Nach einem positiven Corona-Test verbrachte die Mannschaft von Spielertrainer Torsten Schnitzer die vergangenen beiden Woche in freiwilliger Quarantäne und musste auf Mannschaftstraining und Punktspiele verzichten. Ersatztermine für die in der A-Liga ausgefallenen Begegnungen gibt es noch nicht, lediglich für das ebenfalls abgesetzte Pokalspiel beim SV Unter-Flockenbach wurde der kommende Dienstagabend (20 Uhr) anberaumt.

„Die Unterbrechung war für uns alles andere als ideal. Am vergangenen Dienstag waren nur wenige Spieler im Training, da sich einige noch immer in der Quarantäne befanden. Das erste richtige Mannschaftstraining wird deshalb erst am Donnerstagabend stattfinden“, sagt FVB-Spielertrainer Torsten Schnitzer.

Für das Auswärtsspiel beim SC Rodau hofft Schnitzer dennoch auf einen Sieg, auch wenn es gegen die „Roten Teufel“ nach ihrem 8:1-Erfolg bei der SG NoWa nicht einfach wird: „Das Rodauer Ergebnis gegen die SGN hat uns schon etwas beeindruckt, zumal wir selbst gegen Nordheim/Wattenheim nur Unentschieden gespielt haben. Wir werden aber unser Bestmögliches geben und wünschen uns drei Punkte. Die wären auch wichtig, um den Abstand zur Tabellenspitze nicht ganz zu verlieren, auch wenn der VfR Fehlheim II da schon etwas weggezogen ist.“

Verzichten muss Schnitzer in Rodau auf Denny Osswald, der sich beim Spiel gegen die SG NoWa eine Zerrung zugezogen hat. Außerdem plagt sich Lucas Baehr mit Leistenproblemen, sein Einsatz ist ebenfalls fraglich.

FC Ober-Abtsteinach – SG NoWa

Nach dem blamablen 1:8 gegen den SC Rodau am vergangenen Sonntag erwartet Jens Stark, Trainer bei der Spielgemeinschaft, in dieser Woche eine Trotzreaktion seiner Mannschaft. In den Trainingseinheiten wurde die schwache Leistung der Rodau-Partie versucht, aufzuarbeiten.

„Nach diesem Ergebnis waren wir natürlich angefressen. Wir haben viele Einzelgespräche geführt und ich hoffe, dass diese desolate Vorstellung eine einmalige Sache bleiben wird. So dürfen wir uns einfach nicht präsentieren“, sagt Stark.

Am vergangenen Mittwochabend kassierte die SG NoWa allerdings die nächste hohe Niederlage und schied nach einem 1:7 gegen den Verbandsligisten Eintracht Wald-Michelbach aus dem Kreispokal aus. Das Pokalaus will Stark aber nicht überbewertet wissen.

„Es war klar, dass wir da einige Spieler für den Sonntag schonen und deshalb personell rotieren werden. Ich hätte mir zwar ein etwas engeres Ergebnis gewünscht, aber unsere Prioritäten liegen ganz klar auf den A-Liga-Spielen. Dort haben wir es in den kommenden Wochen ja ebenfalls sehr schwer“, erläutert der Nordheim/Wattenheimer Coach. „In dieser Woche steht das Auswärtsspiel in Ober-Abtsteinach an und in der nächsten kommt mit dem VfR Fehlheim II der Tabellenführer zu uns. Für mich sind diese beiden Mannschaften die stärksten in der aktuellen A-Liga-Runde.“

