Ried.Die aktuelle Saison in der Fußball-Kreisliga A steuert langsam ihrem Ende entgegen. Am Sonntag, wenn der 24. Spieltag ausgetragen wird, empfängt der VfB Lampertheim den SV Winterkasten, beim FV Biblis gastiert der SV Lindenfels und bei den Lampertheimer Azzurri wird die FSG Bensheim zu Gast sein. Für die SG Nordheim/Wattenheim steht dagegen ein Auswärtsspiel gegen den SV Lörzenbach an (alle Partien 15.15 Uhr).

VfB Lampertheim – Winterkasten

Nachdem der VfB am Mittwochabend seine Nachholpartie beim FC Ober-Abtsteinach mit 2:3 (1:1) knapp verlor, hoffen die Lampertheimer am Sonntag gegen den SV Winterkasten auf den ersten Heimsieg in diesem Jahr. Im Duell mit dem FCO hatte die Mannschaft von Trainer Stefan Svrga Pech, das gab Ober-Abtsteinachs Pressesprecher Michael Döhringer zu: „Insgesamt war das ein sehr ausgeglichenes Spiel, ein Unentschieden wäre vielleicht sogar das gerechtere Ergebnis gewesen. Am Ende haben wir aber unsere Chancen besser genutzt.“ Dabei begann der Abend für die Spargelstädter vielversprechend, als Nunzio Pelleriti den VfB nach einem Querpass von Thomas Gerner in Führung brachte (34.). Anschließend glich Philipp Kirschenlohr nach Vorarbeit von Marcel Rothermel und Jens Hillmann zum 1:1-Halbzeitstand aus (36.). In der zweiten Halbzeit brachte Robin Beisel den FCO dann in Führung (69.), für den VfB egalisierte Ilir Krasnici zum 2:2 (76.). Erst kurz vor Schluss gelang Robin Beisel nach Zuspiel von Hillmann und Vorarbeit von Kirschenlohr aus kurzer Entfernung doch noch der etwas glückliche Siegtreffer für den FCO (86.).

Am Sonntag beim Heimspiel gegen den SV Winterkasten will die Svrga-Elf den Negativtrend endlich stoppen und wieder dreifach punkten.