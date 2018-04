Anzeige

„Bis auf unser Spiel in Ober-Abtsteinach (2:3) haben wir auch 2018 gute Leistungen auf dem Platz gezeigt, wenn ich da etwa an unser letztes Heimspiel gegen Winterkasten (1:1) denke. Aber die Ergebnisse haben nicht gestimmt“, will der 25-jährige nun in den verbleibenden fünf Ligaspielen mit dem VfB noch so viele Zähler holen wie möglich.

„Außerdem wollen wir in der A-Liga natürlich am Ende vor den Azzurri Lampertheim stehen und auf unser Heimspiel gegen den SC Olympia Lorsch freue ich mich ganz besonders, da ich früher für die Tvgg Lorsch gespielt habe ist das für mich natürlich immer noch ein Derby“, blickt Gerlich auch schon auf den 13. Mai voraus, wenn der designierte A-Liga-Meister aus Lorsch seine Visitenkarte bei den Grün-Weißen aus Lampertheim abgibt.

In Lorsch entdeckt

In Lorsch wurde damals auch VfB-Trainer Stefan Svrga auf Gerlich aufmerksam. „Wir haben damals in der C-Liga gegen die Tvgg Lorsch II gespielt und da habe ich zu unserem Vorsitzenden Markus Köcher gesagt, dass mir die Nummer 14 der Lorscher als Spieler gut gefällt. Dann hat Markus mir gesagt, dass der aus Lampertheim ist und aus der Jugend des VfB Lampertheim stammt, das wusste ich natürlich nicht“, erinnert sich der VfB-Coach. „Danach hat dann der VfB-Co-Trainer Ilir Krasnici den Kontakt zu mir gesucht und ich bin zur Saison 2015/2016 zum VfB gewechselt“, bescherte die Rückkehr nach Lampertheim Gerlich ein unvergessenes erstes Juni-Wochenende 2016.

„Am Samstag habe ich meine Meisterprüfung in Abwassertechnik bestanden und am Sonntag gab es dann im zweiten Relegationsspiel gegen Rimbach den Aufstieg in die A-Liga zu bejubeln“, erinnert sich der 25-jährige.

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.04.2018