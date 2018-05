Anzeige

Affolterbach – FC Olympia La. 6:2

Wieder einmal mit dem letzten Aufgebot musste die Olympia nach Affolterbach reisen – es stand noch nicht einmal ein Auswechselspieler zur Verfügung. Über seine kurzfristige Nominierung freute sich Reservist Rene Glonek, der trotz der ungünstigen Umstände eine ordentliche Leistung zeigte. „Trotz der hohen Niederlage war heute mehr drin“, ärgerte sich Olympia-Sportausschussmitglied Patrick Andres darüber, Affolterbach im Abstiegskampf nun wieder neues Leben eingehaucht zu haben.

Simon Planicka eröffnete in der sechsten Minute den Torreigen, als er zum 1:0 für die Platzherren traf. In der 20. Minute aber hieß es 1:1, denn Fehmi Dajakaj profierte von Ufuk Kahyas Lattenpraller und staubte ab. Dank der beiden Treffer von Hendrik Scholl (27.) und Jonas Guthy (40.) stand es zur Pause 3:1 für die Sportvereinigung. Diese schoss auch nach dem Wechsel fleißig Tore. Und so sorgten Scholl (63.) der eingewechselte Michael Klieber (80.) für das zwischenzeitliche 5:1. Lampertheims Patrick Bräunig gelang noch das 5:2 (85.), doch Guthy stellte mit seinem Treffer zum 6:2 den alten Abstand (86.) wieder her. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 14.05.2018