Starker Endspurt

Lampertheim.Den Sprung auf den vierten Tabellenplatz in der Oberliga Hessen haben sich die Tischtennis-Damen des TTC Lampertheim bis zum letzten Spieltag aufgespart. Ein 8:6-Erfolg bei Absteiger TSV Höchst machte es möglich. Kurios: Während der gesamten Saison hatten die TTC-Damen, die bis vor zwei Wochen noch mitten im Abstiegskampf steckten, nicht ein einziges Mal unter den ersten Vier gestanden. Doch mit vier Siegen aus den letzten vier Punktspielen zogen sich Lampertheims Damen erst selbst aus dem Abstiegssumpf und bestätigten schließlich sogar ihre Vorjahresplatzierung.

„Fairerweise muss man sagen: Keine der gegnerischen Mannschaften war zuletzt in Bestbesetzung. Aber wir waren halt da – die Gegner nicht“, kommentierte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend. In Höchst war Tanja Haberle mit drei Einzelsiegen im hinteren Paarkreuz und einem Doppelerfolg mit Inessa Leckel die treibende Kraft der Lampertheimer. Für die kommende Saison geht van gen Hassend davon aus, dass die aus sechs Spielerinnen bestehende Mannschaft zusammenbleibt. „Eventuell kommt noch eine Spielerin dazu. Wir sind in Gesprächen“, so der TTC-Boss. cpa

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.04.2019