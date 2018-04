Anzeige

VfR mit besserem Start

Obwohl noch Frühjahr ist, trafen die beiden Lokalrivalen bei hochsommerlichen Temperaturen im Robert-Kölsch-Stadion aufeinander, was pro Halbzeit auch je eine Trinkpause zur Folge hatte.

Während sich die Gäste von der Eintracht auf dem großen Rasenplatz zunächst merklich schwer taten, übernahmen die Hausherren vom VfR vom Anpfiff weg das Kommando. In der 18. Minute traf VfR-Kapitän Andreas Krämer den Ball nicht richtig, sonst wäre dies eventuell schon das 1:0 für die Rasensportler gewesen. Auch Timo Seyfried hatte in der 19. Minute Pech, als er das von Christian Steiner gehütete ETB-Tor verfehlte. In der 26. Minute trat dann Seyfried eine Ecke von links, die Dennis Böck zum umjubelten 1:0 für den VfR in die Tormaschen köpfte. Es sollte noch besser für die Gastgeber kommen, denn nur zwei Minuten später nutzte Yusuf Ekin einen Abspielfehler in der ETB-Abwehr zum 2:0 (28.).

Schnelle Reaktion

„So frei dürfen wir Dennis Böck natürlich bei der Ecke nicht zum Kopfball kommen lassen und vor dem zweiten Gegentor leisten wir uns einen Abspielfehler, der so auch nicht passieren darf“, bemängelte ETB-Coach Sigmund die beiden Gegentore und reagierte in der 33. Minute mit einem Doppelwechsel, als er für Maximilan Hödl und Hakan Yazici Valon Bajrami und Diamant Osmanaj aufs Feld brachte.

Diese Entscheidung sollte nur zehn Minuten später Früchte tragen, als Juan Marroqui Cases den Ball von links hereingab und Valon Bajrami den Gästen mit dem Anschlusstor zum 2:1 (43.) wieder Leben einhauchte.

Trotzdem blieb der VfR spielbestimmend – und nachdem Nils Döhren nach einer Ecke von Christoph Schamber mit seinem Flugkopfball nur den Torpfosten getroffen hatte (50.), durften die Schwarz-Weißen dann in der 62. Minute erneut jubeln, als Timo Seyfried einen nach Foul von Osmanaj an Schamber verhängten Foulelfmeter zum 3:1 versenkte.

Der VfR versäumte es nun, ein weiteres Tor nachzulegen. Stattdessen versenkte Marroqui Cases in der 84. Minute einen fulminanten Schuss ins rechte obere Toreck und verkürzte somit auf 3:2.

Der Rest der Geschichte ist bekannt, denn in der 93. Minute beförderte dann der wieder eingewechselte Hakan Yazici den Ball noch zum 3:3-Ausgleich über die Torlinie.

