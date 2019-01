Starker fünfter Platz für Marvin Dienst

Lampertheim.Mit dem Sieg hat es für Marvin Dienst bei seiner Premiere in Dubai zwar nicht geklappt, dennoch blickt der 21-jährige Motorsportler positiv auf das 24-Stunden-Rennen im arabischen Emirat zurück. „Wenn Du nicht gewinnst, gibt es immer etwas auszusetzen, aber bei einem solchen Langstreckenrennen heißt es erst einmal überhaupt ankommen“, sagt der Lampertheimer, der im Audi R8 LMS GT3 Fünfter wurde. Das Schwesterauto des Attempto Racing Teams fiel mit einem Antriebswellenbruch aus. „Die bis zu 30 Grad Hitze über die lange Zeit sind für Mensch und Material nicht ohne, da müssen in diesem hochklassigen Feld schon alle Kleinigkeiten passen“, erklärt Dienst.

Sein Auto, das er sich mit Stanislav Minsky, Klaus Bachler, Nicholas Foster und Steijn Schothorst teilte, blieb von Problemen nicht verschont. „Wir hatten schon gehofft, im Qualifying besser als Rang sieben zu sein, aber wir hatten da und dann auch zu Beginn des Rennens extremst viel Pech. In den ersten vier Stunden haben wir ein paar Zeitstrafen kassiert, haben uns hinten rechts zwei Reifenschäden eingefahren, der Funk fiel phasenweise aus und auch ein paar Gelbphasen haben uns in dem großen Feld mit 79 Autos bei der Aufholjagd gebremst“, berichtet Dienst, der in dieser Saison mit Schütz Motorsport in der ADAC GT Masters antritt. „Zwischenzeitlich waren wir an Position 28 oder 29, also fünf oder sechs Runden Rückstand, aber da war noch nichts verloren“, gaben der 21-Jährige und seine Kollegen noch lange nicht auf. „In der Nacht haben wir uns auf Rang zehn vorgekämpft und in den letzten fünf Stunden weitere fünf Plätze gut gemacht. Im Verhältnis zu dem Pech zu Beginn, war das Resultat ganz gut“, sagt Dienst.

Seine persönliche Bilanz sieht ebenfalls positiv aus: „Ich habe zum ersten Mal im Audi mit Hancook-Reifen gesessen und bin in Dubai gefahren. Das Rennen war ein guter Start in die Saison. Noch dazu im Warmen. Und ich habe eine ganze Menge Infos sammeln können, die mir im ADAC GT Masters weiterhelfen könnten, wenn die Audis meine Gegner sind“, zählt der Lampertheimer auf und lächelt verschmitzt.

Masters-Tests stehen an

Nicht nur, weil er das Podium verpasst hat, würde er gerne im kommenden Jahr wieder bei den 24 Stunden an den Start gehen. „Das ist ein schönes Format, man muss bei den vielen Autos, die sich auf fünf Kilometer Rennstrecke verteilen super schnell reagieren, bei so vielen Überholmanövern auch nachts hellwach sein, das macht Spaß“, sagt Dienst.

Lange ausruhen will und kann sich der Langstrecken-Vizeweltmeister von 2017 nicht. Wenn alles klappt, sitzt Dienst in knapp zwei Wochen im portugiesischen Portimão sowie in Barcelona im Mercedes AMG GT3. Fix sind diese Ziele eine Woche später, wenn dort die ersten Tests für die GT Masters anstehen.

