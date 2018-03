Starker Vorbereiter mit Torinstinkt

Anzeige

Bürstadt.Das Fußball-Derby zwischen dem souveränen Kreisoberliga-Tabellenführer Eintracht Bürstadt und der auf Platz 13 nahe am Abstiegsrelegationsplatz stehenden SG Riedrode war am vergangenen Sonntag mit 7:1 (4:0) eine klare Sache. „In einem Derby weiß man ja nie so recht was passiert, aber nachdem wir nach 30 Minuten schon mit 3:0 vorne lagen, war das Spiel entschieden“, blickt ETB-Stürmer Jens Hartmann zurück. Er erzielte für die Grün-Weißen von der Wasserwerkstraße selbst das frühe 1:0 (7.) und das 3:0 (30.). „Dass wir gut drauf sind, zeigt die Tabelle, aber dass es dann gleich 7:1 für uns ausgeht, hatte ich dann doch nicht gedacht“, erklärt der 27-Jährige, der großen Spaß bei der Eintracht hat.

Guter Zusammenhalt

Jens Hartmann Jens Hartmann kam am 27. Dezember 1990 in Heppenheim zur Welt und lebt in Bürstadt. Dort arbeitet er auch als Maler- und Lackierermeister im elterlichen Malerfachbetrieb. Mit dem Fußball begann Hartmann bei den Bambini des VfR Bürstadt. Beim VfR durchlief er auch alle Jugendmannschaften und hatte bereits im Alter von 17 Jahren erste Einsätze im Seniorenbereich. Zur Saison 2016/2017 folgte der Wechsel zur Bürstädter Eintracht, mit der Hartmann auf Anhieb die Meisterschaft in der A-Liga und den souveränen Aufstieg in die Kreisoberliga schaffte. and

„Das Verständnis mit Andreas Schwöbel, Juan Marroqui Cases oder auch Hakan Yazici ist hervorragend. Eigentlich kann man hier gar keine einzelnen Namen aufzählen, denn dann müsste man eigentlich alle Jungs aus der Mannschaft nennen“, ist für Hartmann der Schlüssel des anhaltenden Erfolges die mannschaftliche Geschlossenheit gepaart mit individueller Klasse. „Wir haben vergangene Saison die A-Liga souverän für uns entschieden und führen nun deutlich die Kreisoberliga an, das liegt sicherlich auch an der guten Mischung aus talentierten jungen Spielern und eben auch erfahrenen Akteuren. Zu Letzteren zähle ich mit meinen 27 Jahren ja auch selbst.“

Der Stürmer hat in der aktuellen Runde acht Treffer auf seinem Konto. „Ich sehe mich selbst mehr in der Rolle des Vorbereiters. Die zehn Tore-Marke würde ich in dieser Spielzeit aber schon gerne noch erreichen“, weiß Hartmann, dass sein durchaus körperbetonter Stil für seine Mitangreifer immer wieder die benötigen Lücken reist. Wohin die Reise mit der Eintracht am Ende der Runde geht? Bei dieser Frage hält sich der Angreifer dann doch etwas bedeckt, denn das Wort Gruppenliga huscht dem Maler- und Lackierermeister aus Bürstadt nicht über die Lippen. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist auch die Devise, die unser Trainer Benjamin Sigmund stets ausgibt. Obwohl wir zurzeit die Liga klar anführen, bleiben wir als Mannschaft trotzdem auf dem Boden. Denn wir wissen, dass wir uns letztlich nur noch selbst schlagen können“, so Hartmann.