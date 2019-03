Startschuss zur Bundesliga

Einhausen.Am Sonntag startet die Straßenrad-Bundesliga in Einhausen in die Saison 2019. Zum Auftakt kommen über 600 Sportler in die Riedgemeinde, die bereits zweimal Ausrichter beziehungsweise Mitausrichter von Deutschen Radsportmeisterschaften war. „Für uns ist es erneut eine Ehre, Gastgeber der besten deutschen Radsportler zu sein“, freut sich Einhausens Bürgermeister Helmut Glanzner.

Im Mittelpunkt stehen die Rennen der starken Juniorinnen und Junioren, aber vor allem der Elite der Damen und Männer. „600 Sportlern eine Bühne zu bieten, ist nicht ganz einfach, doch haben wir mit unserem Team sehr gute Vorarbeit geleistet. Die Strecke wird am Sonntag bestens in Schuss sein, die Rahmenbedingungen für einen tollen Renntag stehen“, zeigt sich Luc Dieteren vom Organisationsteam zufrieden mit dem Stand der Vorbereitungen. Er ist der Vorsitzende des Fördervereins Radsport Hessische Bergstraße, der im Auftrag des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) die Ausrichtung übernommen hat.

25 Teams bei der Elite

Um 9 Uhr erfolgt morgen der erste Startschuss. Danach geht es Schlag auf Schlag, insgesamt stehen elf Rennen auf dem Kalender. Ein echtes Mammutprogramm, das die Organisatoren zu bewältigen haben. „Unser Orgateam ist sehr gut aufgestellt. Bereits ab 6.30 Uhr werden die Helfer vor Ort sein, um die Masse der Starter bewältigen zu können“, zeigt sich Luc Dieteren zuversichtlich. Im Rennen der Elite Männer gehen immerhin 25 Teams und jede Menge Einzelkämpfer an den Start, bei den Damen sind acht Teams gemeldet, bei den Junioren sind es 15, die sich messen.

Auch einige Radsportler aus der Region Bergstraße werden in Einhausen dabei sein. Die Brüder Bastian und Benedikt Becker von der SSG Bensheim sind ebenso erfahrene wie bekannte Fahrer wie der Mountainbikespezialist Sascha Starker, der auch bei den Crossrennen in Bensheim auf sich aufmerksam machte.

Als Einzelstarter wird Lokalmatador Jan Dieteren dabei sein, bei den Frauen ist für das Bundesligateam aus Stuttgart die Bensheimerin Maria Woll im Sattel. pfl/red

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.03.2019