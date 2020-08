Steinbach freut sich auf Sandhausen

Frankfurt.Unter den Augen von DFB-Präsident Fritz Keller hat der TSV Steinbach Haiger zum zweiten Mal nach 2018 den Hessenpokal gewonnen und sich damit das lukrative Ticket für den DFB-Pokal gesichert. Im Endspiel vor rund 250 Besuchern setzte sich der Fußball-Regionalligist am Samstag bei Gastgeber FSV Frankfurt mit 1:0 (1:0) durch.

Sören Eismann traf in der 43. Minute für den TSV, der es am zweiten September-Wochenende in der ersten Pokal-Runde mit dem Zweitligisten SV Sandhausen zu tun bekommt. Der Ligarivale aus Frankfurt beendete die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Dominik Nothnagel in der Nachspielzeit zu zehnt. lhe

