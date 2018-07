Anzeige

1,83 Meter als Bestleistung

„Ziel ist das Finale, mit einer neuen persönlichen Bestleistung wäre ich aber auch zufrieden – und wenn die Sprünge gut waren, muss ich auch nicht unzufrieden sein, wenn ich das Finale nicht erreiche“, so Stichling, die sich vorab nicht über die Höhen der Konkurrenz informierte, sondern sich auf ihre eigene Leistung konzentrieren möchte. „Optimal wären die Top Acht“, ergänzt sie ehrgeizig. Der Verzicht auf Erholung am See ist der Preis: Viermal wöchentlich kommt sie in den Sommermonaten auf die TSG-Anlage – entweder mit dem Auto oder dem Roller aus dem heimischen Birkenau. mgw

