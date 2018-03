Störmer holt den Titel

Anzeige

Maintal/Bürstadt.Mit einer sehr starken kämpferischen Leistung erhat sich der Bürstädter Ian Störmer bei der Südwestdeutschen U-21-Einzelmeisterschaft in Maintal in der Gewichtsklasse bis 66 kg die Goldmedaille und qualifizierte sich damit für die am 10. März in Frankfurt (Oder) stattfindende Deutschen U-21-Titelkämpfe.

Störmer besiegte in seinem Auftaktkampf Paul Ackermann, der wegen einer Schulterverletzung vorzeitig aufgeben musste. Im zweiten Auftritt gewann er gegen den Saarländer Jan Sebastian Gieser, den er mit O-Uchi-Gari und anschließendem Festhaltegriff souverän bezwang. Das Halbfinale gegen den Hessen Florian Denkewitz bot jede Menge Spannung. Die Begegnung war lange Zeit auf Augenhöhe, ehe Ian mit Wertungen für Morote-Seoi-Nage sowie Sasae-Tsuri-Komi-Ashi den entscheidenden Vorteil für sich erkämpfte. Im Finale wartete mit Frederik Meffert erneut ein sehr starker hessischer Athlet. Ian konnte seinen Griff gegen den linkskämpfenden Gegner gut durchsetzen und hatte somit eine gute Ausgangsposition, mit der er dann eine Wertung für einen Morote-Seoi-Nage erzielen konnte.

Ebenfalls für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert haben sich die befreundeten Judoka Tim Kaldschmidt (-73 kg) 3. Platz und Anja Schneider (-44 kg) in der U18. Keanu Bozoghlian aus der Bürstädter Trainingsgruppe belegte nach guter Leistung den fünften Platz und verpasste damit knapp das Ticket zur „Deutschen“. red