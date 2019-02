Störmer löst DM-Ticket

Ian Störmer (2.v.l.) startet am 9. und 10. März bei der DM. © Schmidt

Bürstadt.Großer Erfolg für Ian Störmer vom 1. Judo-Club Bürstadt. Er gewann bei den südwestdeutschen Meisterschaften der U 21 in Homburg den Einzeltitel in der Gewichtsklasse bis 66 kg. Dabei setzte sich Störmer souverän und ohne Gegenwertung durch – und qualifizierte sich damit für die Deutschen Judo-Einzelmeisterschaften am 9. und 10. März in Frankfurt/Oder.

Trainerin Nadine Müller hatte ihren Top-Athleten optimal auf den Wettkampf eingestellt – und der ließ an seinem Anspruch, zur Spitze Deutschlands zu gehören, keinerlei Zweifel. Störmer besiegte nacheinander Noah Brabänder (Saarland), Gabriel Martin (Pfalz), Markus Trippel und Michel Markloff (beide Hessen) mit jeweils unterschiedlichen Stand- bzw. Bodentechniken. Damit unterstrich der Bürstädter erneut seine sehr starke Kampfvariabilität, die es den Gegnern sehr schwer macht, sich auf ihn einzustellen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.02.2019