Störmer überzeugt

Strausberg.Beim Deutschen Judo-Bund-Sichtungsturnier der Altersklasse U21 im brandenburgischen Strausberg belegte vom Hessischen Judo-Verband der Bürstädter Ian Störmer in der Gewichtsklasse bis 66 kg einen sehr guten dritten Platz.

Störmer musste zunächst in einer Vorab-Wettkampfliste drei Kämpfe zu seinen Gunsten bestreiten, ehe er und der zweite Sieger dieser Vorrunde weiter in einer erweiterten niveau-konzentrierten Liste kämpfen durften. Damit ging das Turnier dann erst so richtig los.

Im vierten Kampf gewann Störmer gegen seinen Dauerrivalen Tristan Kuhlmann aus Bayern mit einem schönen Uchi-Mata und einem Ausheber, für die es von den Kampfrichtern jeweils eine Wazari-Wertung zum Sieg gab.

Den fünften Kampf musste Störmer wegen zweier Wazari-Wertungen für Sode-Tsuri-Komi-Goshi durch den Brandenburger Luc Meyer verlorengeben.

Danach in der sogenannten Trostrunde – in der man unmittelbar nach einer Niederlage landet – gab Störmer jedoch noch einmal richtig Gas und gewann dreimal in Folge, was für ihn am Ende den sehr guten dritten Platz nach sieben Siegen bei nur einer Niederlage bei diesem wichtigen Turnier bedeutete.

Trainerin Nadine Müller zeigte sich zufrieden und hob besonders die technische Vielfältigkeit ihres Ausnahmeathleten hervor. Ian habe mit sechs verschiedenen Techniken seine Kämpfe überzeugend gewonnen und konnte sich dadurch schon das zweite Mal in einem Sichtungsturnier der Altersklasse U21 auf den vorderen Rängen platzieren.

Störmer wird nun in zwei Wochen bei den südwestdeutschen Einzelmeisterschaften im Saarland starten, um sich dort für die deutschen Judo-Einzelmeisterschaften der U21 zu qualifizieren. zg

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.02.2019