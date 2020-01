Strafe gegen Türkspor erhöht

Bürstadt.Das Achtelfinal-Kreispokalspiel gegen Eintracht Bürstadt hat für Türkspor Wald-Michelbach ein Nachspiel, und zwar ein recht kostspieliges. Weil der B-Ligist ein Urteil des Kreissportgerichts ignorierte, mussste er eine auf 250 Euro erhöhte Strafe wegen unsportlichem Verhalten zahlen.

Türkspor hatte bei dem Pokalspiel Mitte November (10:1 für die Eintracht) vergessen, Eintritt zu kassieren, den Bürstädtern aber anteilig die Schiedsrichterspesen in Rechnung gestellt. Diese hatte die Eintracht beglichen, was sie nicht hätte tun müssen. Weil die Rückzahlung seitens Türkspor nicht erfolgte, wurde er Verein im Dezember zur Zahlung einer Strafe verurteilt. Auch diese wurde nicht beglichen, so dass die Geldbuße erhöht – und inzwischen auch beglichen wurde.

