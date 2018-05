Anzeige

Bergstraße.Nicht nur Sportler, auch Zuschauer müssen sich auf Fußballplätzen benehmen. Das erfuhr jüngst ein Mitglied des Kreisoberligisten SG Einhausen, der im Heimspiel gegen die KSG Mitlechtern seine gute Kinderstube vergaß. Jener Einhäuser habe, so stellte Einzelrichter Günther Roß (Hammelbach) fest, den Schiedsrichter zweimal massiv rassistisch beleidigt. Maßgeblich für Roß war dabei der Bericht des Unparteiischen. In diesem schilderte er auch, wie sich zwei Einhäuser Vereinsvertreter für das Verhalten des Zuschauers entschuldigt hätten.

Roß belegte den Zuschauer mit einer Geldstrafe in Höhe von 130 Euro sowie einem Platz- und Funktionsverbot bis 18. Juni 2018. Auf Grund der gemachten Äußerungen habe nicht mehr auf die Mindeststrafe erkannt werden können, so Roß. Sollte gegen das Platzverbot – es gilt für alle Sportplätze – verstoßen werden, müsse der Zuschauer beziehungsweise die SGE mit weiteren Sanktionen rechnen. all