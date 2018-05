Anzeige

Bobstadt.Nach zwei Jahren in der Kreisliga D kann der SV Bobstadt am Sonntag diese Klasse wieder verlassen und in die Kreisliga C zurückkehren. Die Chancen stehen nach einer Saison mit vielen Höhen aber auch manchen Tiefen günstig, denn bereits mit einem Heimsieg gegen die zweite Mannschaft des VfB Lampertheim wären die Bobstädter Meister und Aufsteiger. Doch Bobstadts Trainer Michael Wahlig tut gut daran, die VfB-Reserve nicht zu unterschätzen. Diese erwischte am vergangenen Wochenende nämlich einen Sahnetag und schlug den Bobstädter Rivalen SC Olympia Lorsch II mit 4:1. Das war auch ganz nach Geschmack des FC Waldesruh Lampertheim, der sich neben den Lorschern noch Hoffnung auf den Relegationsplatz machen kann. hias