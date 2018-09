SV Bobstadt wartet auf ersten Sieg

Bobstadts Jan Herzberger (l.) beim 0:4 in Hüttenfeld (rechts: Julius Klute). © Nix

Bürstadt.Der achte Spieltag der Fußball-C-Liga wartet mit einem Spitzenspiel auf: Tabellenführer SG Hüttenfeld schaut am Sonntag (15.15 Uhr) bei der SG Gronau vorbei, die sich zurzeit mit dem FC Italia Bensheim den zweiten Platz teilt. Die Bensheimer sind um 13.15 Uhr zu Gast beim FV Biblis II. Zeitgleich reist Eintracht Bürstadt II zur TSV Auerbach II, während Birlikspor Biblis bei der KSG Mitlechtern II gastiert. Um 15.15 Uhr empfängt der SV Bobstadt SG Wald-Michelbach II.

Gronau – SG Hüttenfeld

Sieben Spiele, sieben Siege, 35:4 Tore – besser hätte Hüttenfeld kaum starten können. Trotzdem ist für SGH-Trainer Jury Mai nicht alles eitel Sonnenschein. „Die Trainingsbeteiligung hat nachgelassen. Das hat sich in den letzten zwei Spielen bemerkbar gemacht“, warnt er. Die Gronauer hat Mai beim 3:2-Sieg über Italia Bensheim gesehen: „Sie kommen über Mentalität und Einsatz und geben nicht auf. Angesichts unserer personellen Lage wäre ich mit einem Punkt zufrieden.“ Julius Klute (Rotsperre), Andreas und Christopher Rünger, Patrick Bleiziffer, Kevin Wolf, Max Rhein, Fabio Antona, Dustin Ehret und Mirza Curtic fehlen sicher. Kevin Rathgeber und Andy Zehnbauer wurden beim 4:0 gegen Bobstadt angeschlagen ausgewechselt und konnten diese Woche nicht trainieren.

FV Biblis II – FC Italia

„Das ist mit Sicherheit einer der Mitfavoriten“, sagt FVB-II-Spielertrainer Sven Sauer über den Aufsteiger aus Bensheim (15 Punkte). „Beim 1:2 gegen Wald-Michelbach II hätten wir etwas holen können, wenn nicht sogar müssen. Daheim wollen wir unsere Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Allerdings ist bei uns die Erkältungswelle ausgebrochen.“ Angeschlagen sind Robin Weska, Sven Blechschmidt, Kevin Gumbinger, Rick Sams und Sauer selbst. Offen ist, ob Roy Ruffini eine Option ist. Thomas Weiß und Norman Krebs stehen wieder zur Verfügung, auch bei Jonas Reis sieht es gut aus.

SV Bobstadt – SG W-Michelbach II

„Die Situation wird nicht einfacher“, meint SVB-Spielertrainer Mirco Geschwind nach dem 0:4 in Hüttenfeld, bei dem vier Bobstädter (Mamadou Foula Barry, Lars Conrad, Gideon Osabouhien, Patrick Rudi) nach einer Rudelbildung Rot sahen. Der Aufsteiger (zwei Punkte) wartet immer noch auf den ersten Sieg. „Klar ist der Rückstand noch nicht so groß, aber so langsam müssen wir punkten. Gegen Hammelbach/Scharbach und Mitlechtern II haben wir gute Spiele gezeigt. Daran wollen wir anknüpfen“, betont der Coach.

Auerbach II – Eintracht Bürstadt II

„Eine Serie beginnt für mich erst bei fünf Siegen“, gibt Eintracht-II-Trainer Amir Nur seine Marschroute vor. Aktuell steht die Gruppenliga-Reserve bei drei Erfolgen (zwölf Punkte) auf dem siebten Platz. In Auerbach soll der nächste Streich her.

Mitlechtern II – Birlikspor Biblis

Mit einem Sieg in Mitlechtern II (vier Punkte) könnten die Bibliser den Anschluss zum rettenden Ufer herstellen. Das Ergebnis des gestrigen Heimspiels gegen Zwingenberg stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. cpa

