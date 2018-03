SVB lässt sich nicht beirren

Anzeige

Der Mittelhandbruch beim erfahrenen Torwart Kleiber, der Mittelfußbruch des starken Innenverteidigers Patrick Richter – angesichts dieser Ausfälle ist die Stimmung beim D-Ligisten in diesen Tagen nur mittelmäßig. Und zu allem Überfluss kommt noch hinzu, dass mit Ali Karadoruk ein weiterer Innenverteidiger schulbedingt fehlt.

Torjäger Mergim Dzackaj

Dabei könnten die Bobstädter als Tabellenführer eigentlich mit Stolz geschwellter Brust die verbleibenden Spiele angehen. „Nach wie vor ist der Aufstieg unser großes Ziel und wir werden auch alles daran setzen, in der nächsten Saison in der C-Liga zu spielen. Doch personell bedingt stehen wir vor schweren Wochen“, sind die Sorgenfalten bei Trainer Wahlig groß.

Seine Bobstädter, so sieht es der Coach, müssten die nun anstehenden Spiele einfach irgendwie überstehen und gerade das Torwartproblem in den Griff bekommen. Aber auch wenn die Bobstädter am Ende als Tabellenzweiter und damit über den Umweg Relegation den Aufstieg packen würden, wäre dies bereits ein ganz großer Erfolg. Möglicherweise trägt hierzu auch der bislang zwölffache Torschütze Mergim Dzackaj bei, der gemeinsam mit anderen treffsicheren Spielern auf dem zweiten Platz der Torschützenliste in der Kreisliga D Staffel II zu finden ist.

Es wäre der krönende Abschluss einer erfolgreichen Runde, in die der Verein mit großer Euphorie und fünf Siegen zu Saisonbeginn startete. Und auch wenn der SVB inzwischen einmal verlor und einmal unentschieden spielte, ist die Euphorie nach wie vor ungebrochen.

Wahlig jedenfalls ist froh darüber, eine Elf zu trainieren, in dem sich jeder in den Dienst der Mannschaft stellt: „Alle haben richtig Gas gegeben. Deswegen muss ich den Jungs ein ganz großes Lob aussprechen.“ Da ließ sich der Spielertrainer auch nicht davon irritieren, dass die Mannschaft erst verhältnismäßig spät wieder im Training ist: „Wenn ich über Fastnacht ein Training anberaumt hätte, wäre ich möglicherweise alleine auf dem Platz gestanden. So haben wir uns jetzt zwar verhältnismäßig spät, aber umso konzentrierter auf die anstehenden Aufgaben vorbereitet.“ hias

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 01.03.2018