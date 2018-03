Svrga-Elf trotz kurzer Vorbereitung bereit

Anzeige

An die 0:2-Niederlage im Hinspiel in Rimbach kann sich VfB-Trainer Svrga noch gut erinnern. „Damals haben wir das Spiel gemacht. Der FSV stand hinten drin und hat uns zweimal erfolgreich ausgekontert. Da haben wir am Sonntag sicherlich etwas gutzumachen“, will er mit seinen Grün-Weißen Revanche nehmen. „Das zweite Jahr ist ja für einen Aufsteiger eigentlich stets das schwerere, weil einen keiner mehr unterschätzt. Aber bisher haben wir das mit Platz fünf wirklich gut gemacht. Schließlich ist es unser Ziel, uns in der Liga zu etablieren“, sagt Svrga, der weiß, dass es schwer werden wird, eine ähnlich phänomenale Rückrunde hinzulegen wie in der vergangenen Saison – vor allem, da mit Yannick Schmitz und Uwe Lauinger zwei erfahrene Kräfte gesundheitsbedingt längerfristig ausfallen und auch hinter dem Einsatz von VfB-Torjäger Vitali Becker (19 Tore) wegen Knieproblemen ein Fragezeichen steht.

„Dafür ist Cem Duman nach seinem Kreuzbandriss wieder im Lauftraining. Bis er spielen kann, wird es aber noch vier bis acht Wochen dauern“, berichtet Svrga, der in der Pause mit dem 18-jährigen Mittelfeldspieler Dennis Geißler (DJK Eppstein) und Stürmer Patrick Bache noch zwei Verstärkungen für die Spargelstädter an Land zog. „Dennis ist sicher ein Spieler für die Zukunft und bei Patrick müssen wir warten, bis er im März frei wird“, hatte der 26-jährige Stürmer schon beim FV 03 Ladenburg unterschrieben, ehe er in seinem neuen Wohnort Lampertheim auf den VfB aufmerksam wurde. Da Bache noch kein Spiel für den FV absolviert hat, läuft die Sechsmonatsfrist weiter. Sein letztes Ligaspiel bestritt er im September 2017 für den FT Kirchheim.

