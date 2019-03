SVS muss nachlegen

Sandhausen.Der abstiegsgefährdete Fußball-Zweitligist SV Sandhausen kann im Heimspiel gegen den Aufstiegsaspiranten FC St. Pauli wieder auf Abwehrchef Tim Kister zurückgreifen. Der 32 Jahre alte Innenverteidiger hat einen Bänderriss im Knöchel auskuriert und bereits wieder mit der Mannschaft trainiert. Trainer Uwe Koschinat hat nach dem 1:0-Erfolg im Kellerduell beim 1. FC Magdeburg jedoch wenig Anlass, die Startelf des Tabellen-17. zu ändern. Kister sitzt daher möglicherweise zunächst auf der Bank.

Mit einem Heimsieg gegen St. Pauli am heutigen Samstag (13 Uhr) wollen die Kurpfälzer erstmals seit Ende Januar die Abstiegszone verlassen. „Dazu benötigen wir aber eine stärkere Leistung als in Magdeburg“, sagte Koschinat. Zudem ist seine Mannschaft dabei von den Ergebnissen der Konkurrenten am Wochenende abhängig.

Nach der jüngsten 0:4-Niederlage St. Paulis im Stadtderby gegen den Hamburger SV erwartet Koschinat am Hardtwald umso ehrgeizigere Gäste. „Die haben Typen in der Mannschaft, die in der Lage sind, eine Reaktion zu zeigen“, erklärte er. „Die sind mit einer Punkteteilung in Sandhausen nicht zufrieden.“ dpa

