Ried.Noch ein Spieltag, dann ist die Spielzeit 2017/18 in der Fußball-C-Liga zu Ende – zumindest für jene Mannschaften, die nicht in die Auf- oder Abstiegsrelegation müssen. Wer letztlich betroffen sein wird, hängt davon ab, ob die Sportfreunde Heppenheim die Klasse in der Gruppenliga Darmstadt halten können. Für den sportlich bereits abgestiegenen FV Biblis II, der deshalb sogar im Idealfall direkt drinbleiben könnte, ist die Runde bereits vorbei. Das Team von Spielertrainer Sven Sauer hätte am Sonntag eigentlich ein Heimspiel gegen den TSV Elmshausen absolviert. Die Partie fällt jedoch nach dem Rückzug des Schlusslichts vor einigen Wochen aus – Biblis II bekommt die Punkte kampflos.

Zum Ried-Derby treffen sich am Sonntag (13.15 Uhr) die Reserve der Bürstädter Eintracht und die SG Hüttenfeld. Ihr letztes Match überhaupt bestreitet zeitgleich die SG Riedrode II zu Hause gegen die SG Hammelbach/Scharbach. Um 15.15 Uhr schaut Birlikspor Biblis bei Tabellenführer ISC Fürth vorbei.

Eintracht Bürstadt II – Hüttenfeld

Beim Rückspiel im Carl-Benz-Stadion am Sonntag (14 Uhr) darf der SV Waldhof Mannheim auch auf zahlreiche Unterstützer aus dem Ried hoffen – sehr zum Nachteil der SG Hüttenfeld, die mit 60 Zählern auf Rang vier steht. „Wir wissen gar nicht, ob wir antreten können. Vier bis sechs Mann sind auf dem Waldhof, wir müssen schauen, ob wir überhaupt elf Mann zusammenbekommen“, sagt SGH-Trainer Marco Falkenstein – und merkt vorsorglich an: „Ich will mein letztes Spiel als Trainer nicht absagen. Wenn das passiert, bezahlen die Spieler die Strafe, nicht der Verein. Das ist Einstellungssache.“ Auch die Eintracht-Reserve (7./51 Punkte) plagen Personalsorgen, die jedoch nur bedingt auf den SV Waldhof zurückzuführen sind. „Am Dienstag waren nur zwei Mann von uns im Training. Das wird eine einseitige Angelegenheit“, meint Bürstadts Coach Michael Herzberger. Auf den Hinweis, dass auch die Hüttenfelder wohl stark dezimiert seien, antwortete der 51-Jährige: „Vielleicht machen wir ja ein Sieben gegen Sieben daraus. Da könnte ich auch noch mithalten.“