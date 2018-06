Anzeige

Ried.Am dritten Spieltag der Tennis-Bezirksliga steht in der Damen-Gruppe der Sechserteams das Riedderby zwischen der TG Bobstadt und dem TC Lampertheim an. Bei den Viererteams wollen die Damen des TC Biblis II beim MTV Urberach die Tabellenführung verteidigen. Das Herrensextett des TC Biblis empfängt indes die TSG 46 Darmstadt. In der Herrengruppe der Viererteams wurde das Auswärtsspiel des TC Bürstadt beim TC Traisa auf den 8. Juli verlegt.

TG Bobstadt – TC Lampertheim

Am ersten Spieltag setzten sich die beiden Damenteams aus dem Ried durch Siege an die Spitze der Bezirksliga. Dem Lampertheimer Sechser um Kapitänin Alicia Klenk gelang der Sprung auf den ersten Platz, danach folgten die Bobstädterinnen. Am zweiten Spieltag änderte sich das Bild jedoch. Während das TCL-Sextett spielfrei blieb und den Platz an der Sonne somit kampflos räumen musste, kassierten die Bobstädterinnen eine Auswärtsniederlage und fielen auf den fünften Platz zurück.

Morgen wollen die Lampertheimerinnen mit dem zweiten Saisonsieg wieder nach oben klettern. Sie hatten viel Zeit, sich auf das Derby einzustellen. „Wir haben viel trainiert und die Zeit genutzt, um etwa neue Doppel auszuprobieren, um so noch variabler zu sein“, so Alicia Klenk. Etwas schade findet sie, dass die Partie erst in der Mittagshitze um 14 Uhr beginnen wird. „Die Uhrzeit ist ein bisschen blöd. Das eine ist die Hitze, das andere, dass der Tag danach natürlich vorbei ist.“