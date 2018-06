Anzeige

Bergstraße.Am Ende sprachen die Trainer Arne Horst und Christoph Schamber trotz des 13. Platzes von einer „beeindruckenden Leistung“ ihrer Schützlinge beim zehnten „Tag des Talentes“ in der Sportschule Grünberg. Dem Stützpunkt Bensheim mit seinen Nachwuchsfußballern des Jahrganges fehlte, um ganz vorne mitmischen zu können, das nötige Abschlussglück. „Dennoch ist die Platzierung ein tolles Ergebnis, wenn man bedenkt, dass die Nachwuchsleistungszentren von Eintracht Frankfurt und SV Darmstadt 98 hinter uns gelandet sind“, so Schamber.

Der Bensheimer Stützpunkt startete desaströs. Nach nicht einmal zehn Sekunden stand es gegen Kassel 0:1. Am Ende gab es eine 0:5-Pleite. Das wollten die Bergsträßer nicht auf sich sitzen lassen, sie steigerten sich von Spiel zu Spiel. Durch die verdienten Siege gegen Borken (1:0) und Hünfeld (3:0) belegten die Bensheimer den vierten Platz in der 18 Teams starken Vorrundengruppe und erreichten die Siegerrunde. Dort wartete mit Groß-Umstadt ein Stützpunktnachbar. In diesem Spiel dominierte das Team des Trainerduos Horst/Schamber, musste aber nach eigenem Latten- und Pfostentreffer das 0:1 hinnehmen. Als gegen Wolfhagen eine weitere beeindruckende Leistung abgerufen und mit 1:0 gewonnen wurde, gab es – da Groß-Umstadt hoch verloren hatte – das Endspiel um den Gruppensieg gegen Hanau, welcher gleichzeitig die Halbfinal-Qualifikation bedeutete. Hier hatten die Bergsträßer erneut Pech und verloren in der letzten Minute mit 0:1. all