TC Biblis fordert Eintracht

Ried.Für die meisten Tennisteams aus dem Ried verlief der zweite Saisonspieltag am vergangenen Sonntag erfolgreich. Viele Clubs konnten ihre ersten Siege in diesem Jahr verbuchen. Am Sonntag soll nun möglichst nachgelegt werden, bevor die Medenrunde dann für zwei Wochen unterbrochen und erst am 16. Juni weitergeführt wird.

Für die beiden Bibliser Damenteams stehen in dieser Woche die nächsten Auswärtsspiele an. Der erste Damenvierer tritt morgen bei der vierten Mannschaft von Eintracht Frankfurt an (ab 9 Uhr). Die Frankfurterinnen sind erst am letzten Sonntag in die Verbandsligasaison gestartet und trennten sich von BG Dieburg mit einem Unentschieden. Die Bibliserinnen gewannen zeitgleich ihr Heimspiel gegen GW Idstein mit 4:2.

TCB II nach Alsbach

Die zweite TCB-Mannschaft in der Bezirksoberliga reist am Sonntag zum TC Alsbach (ab 9 Uhr). In Alsbach strebt das Quartett um Kapitänin Franziska Gabriel (Bild) einen Auswärtssieg an. Gelingt der bei den mit zwei Niederlagen gestarteten Alsbachern, wäre die Tür zum Klassenerhalt bereits ganz weit aufgestoßen.

Auch für den Herrensechser der TG Bobstadt steht am Sonntag ebenfalls eine Auswärtsfahrt an. Nachdem den Bobstädtern zuletzt der erste Saisonsieg gelang, wird die Aufgabe diesmal ungleich schwerer, denn der Gruppenliga-Neuling muss beim TK Langen II, der mit zwei Siegen gestartet ist und aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz stehen, antreten (ab 9 Uhr).

Die Bobstädter Bezirksliga-Damen bleiben dagegen spielfrei.

Die erste Herrenmannschaft des TC Bürstadt muss noch auf den ersten Erfolg in der diesjährigen Bezirksoberligarunde warten. Nach dem Unentschieden gegen TC 89 Fischbachtal zum Saisonauftakt kassierte das Quartett um Kapitän Tobias Klingler am vergangenen Sonntag eine 2:4-Auswärtsniederlage gegen den TC Gersprenztal. Am Sonntag wartet die nächste Auswärtspartie auf den Bezirksoberliga-Vierer, Klingler & Co schlagen beim TAS Pfungstadt II auf (ab 9 Uhr).

Auch das zweite Bürstädter Herrenteam musste in der vergangenen Woche eine Niederlage einstecken. Wie die erste Mannschaft war auch der Bezirksliga-Vierer mit einem Remis in die Runde gestartet, am letzten Sonntag kassierte das Quartett von Mannschaftsführer Jan-Henrik Kohl beim TC Lampertheim eine 1:5-Derbyniederlage. Am Sonntag tritt die zweite Bürstädter Garnitur beim BC Fürth an (ab 9 Uhr).

TCL-Herren nach Erbach

In der gleichen Bezirksligagruppe hat sich der TC Lampertheim nach dem Derbysieg über die Bürstädter auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben. Am Sonntag soll dieser gefestigt werden. Die Aufgabe für das TCL-Quartett wird jedoch nicht unbedingt einfach, denn die Truppe von Kapitän Frederic Geister muss beim direkten Tabellennachbarn BR Erbach aufschlagen (ab 9 Uhr).

In der zweiten Bezirksligagruppe der Damen-Viererteams wurde am vergangenen Sonntag ebenfalls ein Riedderby ausgetragen. Dabei trennten sich der TC Lampertheim von den Damen des TC Bürstadt mit einem 3:3-Unentschieden.

Am Sonntag reisen die Bürstädterinnen zum Gruppenzweiten TC Nauheim II.

Das TCL-Quartett um Mannschaftsführerin Katharina Gärtner erwartet am Sonntag mit der MSG FCA Darmstadt/RW Wixhausen den Dritten (ab 9 Uhr). (Bild: Thoma)

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.05.2019