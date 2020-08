TC Biblis II ganz dick im Titelgeschäft

Ried.Am vergangenen Sonntag sind auch die Tennis-Damen der Ried-Teams in die Restsaison gestartet. Während die erste Mannschaft des TC Biblis ihre Auswärtspartie beim TV Odershausen wegen personellen Problemen absagen musste, behauptete sich die zweite Damenmannschaft an der Tabellenspitze der Bezirksoberliga.

TV Odershausen – TC Biblis 6:0

Eigentlich wollte das erste Damenteam des TC Biblis am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg einfahren. Am Freitag musste das Quartett um Kapitänin Ann-Kathrin Thoma aber das Spiel absagen.

„Das ist alles sehr kurzfristig passiert, aber wir hatten einfach kein Personal. Deshalb haben wir dann am Freitag abgesagt“, so Thoma. Für die noch ausstehenden Partien verspricht Thoma aber, dass die Bibliser Damen antreten werden: „Gegen den TVO hatte das berufliche und auch private Gründe. Wir haben in den vergangenen beiden Monaten aber gut trainiert und werden die nächsten Spiele auf jeden Fall durchziehen. Wir freuen uns auf das Restprogramm.“

TSV Pfungstadt – TC Biblis II 2:4

Mit einem Auswärtssieg gegen den TSV Pfungstadt startete die zweite Damenmannschaft des TC Biblis in die Restsaison der Bezirksoberliga. „Für uns ist es richtig gut gelaufen, wir sind absolut zufrieden. Und ja, jetzt spielen wir um die Meisterschaft mit, mal schauen, was passiert“, sagt Franziska Gärtner, Kapitänin Des TCB II-Vierers nach dem Sieg.

Einfach war der Sieg südlich der Universitätsstadt Darmstadt aber nicht. Nachdem Kapitänin Gärtner an der ersten Position ihr Match glatt verlor, brachten Leonie Münzenberger und Selina Schmitt die Gurkenstädterinnen in Führung. An der vierten Position hatte Doris Knuth-Bednorz Pech. Sie musste ihren ersten Satz mit 5:7 abgeben und unterlag dann im zweiten mit 1:6.

In den Doppelpartien spielten die Bibliserinnen aber ihre Stärke aus. Franziska Gabriel und Martina Beirich gewannen das erste Doppel mit 6:3 und 6:4, anschließend siegte das Bibliser Duo Leonie Münzenberger und Theresa Ritzert ebenfalls in zwei Sätzen.

Franziska Gabriel: „Für uns hat sich dieser Spieltag richtig gut angefühlt. An diesem Sonntag hat Leonie Münzenberger eine enorm starke Leistung abgeliefert. Jetzt spielen wir wirklich um die Gruppenmeisterschaft mit. Mal schauen, was am Ende rausspringen wird.“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.08.2020