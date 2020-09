TC Biblis II verpasst Titel

Ried.Am vorletzten Medenrunden-Spieltag in diesem Jahr kassierten die beiden Damenteams aus dem Ried ihre ersten Saisonniederlagen. Während der Bezirksoberliga-Vierer des TC Biblis das Topduell beim TC Nauheim mit 1:5 verlor und den ersten Tabellenplatz aufgeben musste, unterlag das Bezirksliga-Quartett des TC Bürstadt beim SVS Griesheim mit 2:4.

TC Nauheim – TC Biblis 5:1

Ausgerechnet beim ärgsten Verfolger TC Nauheim hat sich der der TC Biblis II die erste Niederlage in diesem Jahr eingehandelt und musste nach dem 1:5 die Tabellenführung in der Bezirksoberliga an die Nauheimerinnen abgeben.

Dabei musste das Quartett aus der Gurkenstadt in Nauheim ohne Kapitänin Franziska Gabriel auskommen. Doch auch mit der Spitzenspielerin im Kader wäre es für die TCB-Damen sehr schwer geworden. „Die Nauheimerinnen waren einfach sehr stark. Das hat sich schon in den Einzeln gezeigt, die sind nämlich alle beim TCN geblieben“, berichtete Franziska Gabriel nach Rücksprache mit ihrem Team. Lediglich Theresa Ritzert auf der vierten Position zwang ihre Gegnerin in den Champions-Tiebreak, den die Bibliserin dann aber mit 6:10 verlor.

Anschließend gingen beide Doppelpartien über die volle Distanz. Das Duo Nina Hofmann und Martina Beirich unterlag im Champions-Tiebreak mit 7:10, dafür verhinderte der gewonnene dritte Satz von Leonie Münzenberger und Selina Schmitt die glatte Niederlage.

Da der TC Nauheim bereits alle sechs Saisonpartien gewonnen hat, während der Bibliser Vierer in dieser Woche noch das Saisonfinale gegen den TC Nauheim II bestreiten muss, ist den Nauheimerinnen die Gruppenmeisterschaft und der damit verbundene Aufstieg nicht mehr zu nehmen.

SVS Griesheim – TC Bürstadt 4:2

Eine überraschende Auswärtsniederlage in Griesheim musste der Bezirksliga-Vierer des TC Bürstadt einstecken. Beim SVS Griesheim verlor das Team um Kapitänin Celine Gebhardt mit 2:4, bleibt aber dennoch wegen der guten Matchpunkte-Bilanz ganz knapp auf dem ersten Tabellenplatz.

Vor allem auf den ersten beiden Einzelpositionen spielten die Griesheimerinnen stark und gewannen beide Partien, während an drei und vier Svenja Halkenhäuser und Sarah Faller ihre Spiele durchbrachten und die Bürstädter damit im Spiel hielten. In den anschließenden Doppeln hatten die TCB-Damen Pech, da das Duo Gebhardt/Halkenhäuser erst im Champions-Tiebreak mit 10:12 denkbar knapp verlor. rago

© Südhessen Morgen, Dienstag, 08.09.2020