TC Biblis II will Saison mit Aufstieg krönen

Ried.Auch auf den Tennisplätzen in der Bezirksliga wird morgen der vorletzte Spieltag in diesem Jahr ausgetragen. Während der zweite Damenvierer des TC Biblis und das Herrenquartett des TC Bürstadt um die Meisterschaft ihrer jeweiligen Gruppen kämpfen, zittern die Damen der TG Bobstadt und die Herren des TC Biblis um den Klassenerhalt.

TC Biblis II – TC Münster

Nach sechs Siegen aus sechs Saisonspielen steht die zweite Damengarnitur des TC Biblis kurz vor der Gruppenmeisterschaft und dem Aufstieg in die Bezirksoberliga. Im letzten Heimspiel dieses Jahres, das die Bibliserinnen gegen den TC Münster (6.) bestreiten müssen, würde eventuell sogar ein Unentschieden reichen. Doch Trainer Sascha Schnöller rechnet fest mit dem nächsten Sieg: „Nach dieser starken Saison braucht man denen eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Die Mannschaft ist weiterhin top motiviert und fokussiert. Sie wollen alle Matches gewinnen und werden gegen Münster wieder alles geben.“

TC Biblis – TEC Darmstadt III

Deutlich schlechter verlief die Saison dagegen für das Bibliser Herrensextett, das mit nur einem Sieg aus fünf Spielen auf dem letzten Tabellenplatz der Gruppe steht.

„Noch haben wir eine kleine Chance auf den Klassenerhalt. Dazu müssten wir aber beide noch ausstehenden Spiele gewinnen und das wäre ein kleines Wunder. Damit das klappt, müsste wirklich alles zusammenpassen“, sagt TCB-Coach Sascha Schnöller.

TC Bickenbach II – TC Lampertheim

Beim Damensechser des TC Lampertheim (3.) hofft Mannschaftsführerin Alicia Klenk auf einen Auswärtssieg gegen den aktuellen gruppenletzten TC Bickenbach II: „Sie sind wohl nicht so stark einzuschätzen wie unsere letzten Gegnerinnen. Ich denke nicht, dass wir da große Probleme haben werden. Schwierig könnte es lediglich mit dem Platz werden. Durch den Allwetter-Belag hat Birkenbach einen kleinen Heimvorteil. Ich habe noch nie auf so einem Belag gespielt. Mal schauen, wie es läuft.“

Auch wenn die Lampertheimerinnen derzeit auf dem dritten Tabellenplatz stehen, hat man den Aufstieg in die Bezirksoberliga noch nicht ganz abgeschrieben. „Wir müssen natürlich auf Ausrutscher der anderen Teams hoffen. Vielleicht klappt es ja noch. Wenn nicht, macht uns aber auch keiner Vorwürfe. Dann probieren wir es eben im nächsten Jahr erneut“, sagt Klenk.

TG Bobstadt – SG Arheilgen II

Für die TG Bobstadt steht beim morgigen Heimspiel dagegen viel auf dem Spiel. Bei einem Heimsieg gegen die SG Arheilgen II würde das Bobstädter Damensextett die Chancen auf den Klassenerhalt stark verbessern. Bei einer Niederlage wäre der Abstieg in die Kreisklasse wohl nicht mehr zu verhindern.

SG Weiterstadt II – TC Bürstadt

Nachdem der Herrenvierer des TC Bürstadt am vergangenen Sonntag durch den Heimsieg gegen den TC Babenhausen die Tabellenführung übernommen hat, will das Team um Kapitän Tobias Baierle den Platz an der Sonne morgen bei der SG Weiterstadt II (4.) verteidigen. Gelänge den Bürstädtern der Sieg im letzten Auswärtsspiel des Jahres, könnten Baierle & Co am letzten Spieltag auf der heimischen Anlage gegen den direkten Konkurrenten TC 89 Fischbachtal die direkte Rückkehr in die Bezirksoberliga perfekt machen. rago

